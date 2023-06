Colère du personnel qui accompagne les élèves handicapés dans les Bouches-du-Rhône

Le mouvement était national ce mardi. 250 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) se sont réunis vers midi à Marseille devant l'Inspection d'académie pour obtenir une revalorisation de leur carrière. Ils sont indispensables pour l'intégration scolaire des enfants. Or ils subissent des temps partiels, ils sont de plus en plus mutualisés (gestion de nombreux élèves) pour 800 euros.

"Nous sommes des travailleurs pauvres" résume Laurence Cassandri, AESH à Port-de-Bouc, représentante du syndicat CGT Educ 13. La délégation reçue par l'inspection a fini par claquer la porte. Selon elle, l'inspection n'a fait aucune proposition, aucun geste, mais se borne à appliquer les directives nationales.