Plusieurs habitants d'un immeuble d'Haubourdin sont en colère contre leur bailleur social : Partenord Habitat. Le chauffage ne fonctionne plus, l'ascenseur est en travaux, et puis il y a une fuite d'eau dans le local technique du rez-de-chaussée.

Plus de chauffage, plus d'ascenseur.... colère et désarroi de certains habitants d'Haubourdin

Dans cet immeuble d'Haubourdin, l'ascenseur ne fonctionne plus et une fuite a été détecté dans le local technique

Voilà deux semaines que Cédric est exaspéré. Dans le Nord, cet habitant d'un immeuble d'Haubourdin, avenue de l'Europe, en veut à son bailleur social, Partenord Habitat, qu'il accuse de ne pas réagir face aux différents problèmes rencontrés. En effet, depuis deux semaines environ une fuite d'eau a été constatée dans le local technique du rez-de-chaussée.

L'eau coule juste à côté des disjoncteurs et des fils électriques dénudés. Un simple sac poubelle sert de réceptacle. Selon Cédric, "une fois le sac poubelle a craqué alors c'était inondé. Je ne comprends pas comment cela est possible qu'il n'y ait pas eu encore d'incendie. J'ai contacté directement Partenord. Ils ont dit qu'ils allaient faire le nécessaire... cela fait deux semaines."

Une fuite d'eau dans le local technique du rez-de-chaussée, un sac poubelle sert de réceptacle © Radio France - LC

Un sac poubelle a été installé suite à la fuite. Des fils électriques dénudés sont tout proches, à droite © Radio France - LC

"J'ai encore moins froid dehors que chez moi"

Toujours au rez-de-chaussée, il suffit de se retourner pour tomber sur un autre problème, l'ascenseur. Il est condamné depuis au moins deux semaines car des travaux sont en cours, notamment une opération de désamiantage. Or, selon une autre habitante, les travaux avancent au ralenti et la date de fin est floue. Cette situation est particulièrement compliquée pour certains, notamment un des habitants du 2ème étage, handicapé et en fauteuil roulant. Il ne sort plus de chez lui excepté lorsque les ambulanciers viennent lui rendre visite.

L'ascenseur, condamné pour le moment © Radio France - LC

Une opération de désamiantage est en cours © Radio France - LC

La visite se poursuit dans l'appartement de Cédric. Le père de famille montre du doigt les radiateurs, "regardez, ça ne chauffe pas du tout". Depuis également deux semaines environ le chauffage est très faible voire inexistant selon les appartements. Les radiateurs ont pourtant été purgés mais sans succès donc ils doivent l'être de nouveau cette semaine.

Cela me fout les boules, on ne peut pas rester comme ça, on en a marre" - Jessica, une habitante

Cependant, l'air est de plus en plus frais, à peine une dizaine de degrés en journée. "Les enfants sont toujours habillés, ils ont deux couvertures chacun. On n'a pas trop le choix" explique Cédric. Sa voisine d'au-dessus, Jessica est elle aussi très en colère. "J'ai encore moins froid dehors que chez moi. Tous les jours j'ai des rhumes, un coup je guéris, un coup ça reprend. Cela me fout les boules, on ne peut pas rester comme ça, on en a marre."

Elle aussi assure, tout comme d'autres personnes, avoir contacté à de multiples reprises le bailleur social. Cédric l'affirme, il souhaite prendre la parole pour tout ceux qui n'osent pas s'exprimer et subissent la situation. Cependant, ce Lorrain d'origine ne souhaite pas mener d'action en justice mais seulement créer un électrochoc pour que l'entreprise réagisse. Selon les habitants rencontrés, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans l'immeuble. Jessica et Cédric envisagent notamment de partir habiter ailleurs.

Nous avons contacté Partenord Habitat, sans réponse pour l'instant.