Passer un appel téléphonique avec son portable est un vrai calvaire à Bédarieux, pour les clients de SFR et Bouygues Telecom. Le réseau est perturbé depuis avril. Il faut quitter le centre-ville et prendre de la hauteur pour espérer avoir une tonalité. Le maire Francis Barsse est consterné.

Colère et exaspération des abonnés de SFR et Bouygues, privés de téléphone portable depuis un mois à Bédarieux

Depuis un mois, les clients des opérateurs de SFR et de Bouygues Télécom ont bien du mal à passer un appel téléphonique à Bédarieux dans l'Hérault. Le réseau de la téléphonie mobile est fortement perturbé. "J’ai envoyé un SMS, le destinataire l'a reçu quatre heures après" confie Nicole. Cet exemple en est un parmi tant d’autres. "Pour être certain de téléphoner, il faut quitter le centre-ville et prendre un peu de l’altitude" rajoute de son côté Eric. "C’est insupportable."

Exaspération des abonnés

De mémoire de Bédarissiens, les problèmes de communication ont toujours existé, surtout en période d’épisodes cévenoles. Mais cette fois-ci, le mauvais ne peut pas être tenu pour responsable de ce disfonctionnement dont l’origine est encore inconnue. "Pour appeler ma mère de 86 ans, dans un village à 10 kilomètres d'ici, je suis obligé de passer par mon frère qui habite à Marseille pour lui faire passer un message. J'utilise WhatsApp quand ça veut bien fonctionner" dixit Franck, employé dans un centre accrobranche.

"Ne cherchez pas à connaître la raison, vous n'en aurez pas" confirme le maire Francis Barsse. "SFR nous avait assuré que le réseau fonctionnerait le 17 avril. Un mois après, rien n'a changé. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Bouygues nous fait de belles promesses. Mais rien ne change."

"Comment fait un agriculteur s'il se blesse dans son champ ? Il fait des signaux de fumée ?" - Francis Barsse

"Voilà un mois que la situation dure. C'est inquiétant et inadmissible. Je comprends qu'il faille du temps pour détecter la panne. Mais là, c'est anormal. J'aurai tendance à dire aux Bédarissiens de changer d'opérateur et d'en prendre un qui fonctionne". Soucieuse de ce disfonctionnement la mairie a alerté l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques. Mais sans aucun retour. "Comme bon nombre de mairie, nous n'avons aucun interlocuteur chez SFR et Bouygues déplore le maire. C'est un vrai problème."

D’autres opérateurs impactés

Des abonnés de SFR, Bouygues parfois Orange, Free ou d’autres prestataires se disent aussi exaspérés. "Ils sont en colère. Cela se comprend. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n’ont aucune réponse. Les opérateurs ne donnent pas suite à leurs appels" explique Olivier le gérant de Vivre Mobile, l'unique boutique de réparation et vente de téléphones mobiles à Bédarieux. "Chaque jour des clients mécontents viennent à la boutique. La semaine dernière j’ai eu tellement de clients mécontents que j’ai fermé mon magasin pendant deux jours. Je comprends les clients mécontents mais je ne suis pas responsable de cette situation" plaisante ce spécialiste.

De nombreux professionnels sont impactés par ce dysfonctionnement. Difficilement joignable en cas d’urgence ou pour toutes autres prestations. Alain, spécialisé dans la réparation motoculture est installé en plein cœur de ville proche de la mairie et il ne cache pas sa colère : "C'est une perte de temps, une perte d'argent. Je ne peux ni appeler mes clients, car ils sont injoignables, ni l'inverse. Les murs de mon bâtiment sont épais. Je suis obligé en temps normal de me mettre à la porte pour passer un appel. Mais là, c’est le pompon. Rien ne fonctionne. Regardez mon téléphone comme le vôtre, il n’y a aucune barre d'affiché sur le téléphone, c’est comme ça chaque jour".

"Je n’ai ni le téléphone portable, ni l’Internet. Rien ne fonctionne. Cela devient insupportable pour faire payer les clients avec leur carte de crédit. Je suis obligé de me coller au mur de ma voisine dans l'espoir d'avoir du wifi. Vous comprenez bien que ce n’est plus possible" conclut Michel, l'un des trois bouchers de Bédarieux.