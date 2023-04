Colette attend un logement social adapté à son handicap à Montpellier depuis plus de dix ans

Colette cherche un logement social adapté à son handicap depuis plus de dix ans. La retraitée montpelliéraine est amputée d'une jambe et se déplace exclusivement en fauteuil, sauf que la propriétaire de son logement actuel veut vendre et a demandé l'expulsion de Colette, qui désespère. Depuis 2012, on ne lui a proposé que trois logements sociaux, et aucun d'eux n'était envisageable pour la retraitée.

La dernière visite a été toute aussi décevante que les deux précédentes. "La chambre faisait trois mètres carrés. Où je mets mon lit médicalisé ?", s'agace-t-elle. "Je ne passais pas dans la salle de bain avec mon fauteuil. Et puis c'était insalubre, il y avait des cafards."

Menacée d'expulsion

Pour le handicap de Colette, il faut un appartement au rez-de-chaussée, avec des portes larges, une chambre suffisamment grande pour qu'elle circule en fauteuil, ou encore des fenêtres et interrupteurs à sa hauteur. Et en logement social, c'est très difficile à trouver. "Je ne peux pas aller dans le privé, c'est trop cher. Il faut trois fois le montant du loyer, ou alors il faut deux garants. Avec ma retraite, je ne peux pas", désespère-t-elle.

Sauf qu'avec la menace de son expulsion, tout se précipite. "Je devrais être partie depuis février. Si je ne trouve rien, je me retrouve à la rue. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête", développe Colette, qui a pris contact avec l'association Handi Cap Sud 34 , dont Ghislaine Solves est la présidente. "On est en grosse pénurie de logements accessibles, adaptables ou adaptés. C'est vraiment une misère", déplore-t-elle.

300 familles en attente dans l'Hérault

Il y a plus de 300 familles qui attendent des logements pour des personnes en situation de handicap dans l'Hérault, et ce chiffre ne cesse d'augmenter selon l'association. "À chaque fois que nous appelons les bailleurs sociaux, ils reconnaissent qu'on ne construit pas assez pour les personnes en situation de handicap. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas construit avec nous, au lieu de construire sans nous", explique Ghislaine Solves.