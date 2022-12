Colis de Noël : Matinale spéciale à la plateforme multiflux de la Poste à Nîmes

En cette période de fin d'année, vous êtes nombreux à envoyer des colis. France Bleu Gard Lozère sera ce jeudi matin en direct de la plateforme multiflux de la Poste à Nîmes. Située dans la zone de Grézan, cette plateforme est le lieu de transit de tout le courrier du département avec un trafic quotidien de plus de 32.000 plis et près de 17.000 colis. Des chiffres qui explosent à l'approche de Noël. Comment s'organise la distribution ? Réponse ce jeudi entre 6h et 9h avec toutes les demi-heures, le témoignage de quelques uns des agents qui travaillent dans cette plateforme. Invité à 7h45, Olivier Felut, le directeur de cette plateforme.

ⓘ Publicité