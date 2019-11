Banque alimentaire : 6.000 personnes aidées au quotidien au Pays basque

Ce week-end, la Banque alimentaire organisait sa grande collecte annuelle à la sortie des supermarchés. Un événement qui permet de récolter 10% des denrées alimentaires et sanitaires redistribuées ensuite sur l'année.

30 associations et organismes sont soutenus par la banque alimentaire et ses 150 bénévoles au Pays basque

Bayonne, France

Pendant deux jours, vous avez vu ces gilets orange à la sortie des grandes surfaces. Comme dans le reste de la France et depuis 35 ans, les 150 bénévoles de la banque alimentaire des Pays basque étaient mobilisés, pour récolter les dons. Un week-end qui représente près de 11% de l'ensemble des denrées alimentaires et d'hygiènes qu'elle redistribue aux plus démunis.

Celles-ci seront ensuite redistribuées aux plus démunis qui bénéficient des distributions de la Croix Rouge, les épiceries sociales, de CCAS (Centres Communaux d'Aides Sociales) dans de nombreuses communes, Emmaüs, Atherbea, Saint-Vincent de Paul. Au total, 30 associations et organismes s'approvisionnent quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à la banque alimentaire du Pays basque. Des intermédiaires qui permettent d'aider régulièrement 6.000 personnes.

"Nous sommes une petite entreprise, avec 3 salariés, explique George Gosset, le vice-président au Pays basque. Nous avons 150 bénévoles mais bénévolat ne veut pas dire amateurisme. Nous avons des consignes très strictes, sur la chaîne du froid, le respect de conservation des aliments, les règles de sécurité des chauffeurs, etc. Comme n'importe quel distributeur [...] Le principe qui nous guide c'est celui de distribuer aux bénéficiaires des produits que nous-mêmes accepterions de consommer."

Grace à son réseau composé de 79 Banques Alimentaires et 29 antennes réparties sur l'ensemble de la France, la fédération collecte fin novembre 10.000 tonnes de denrées alimentaires, ce qui équivaut à environ 22,5 millions de repas.