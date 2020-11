Collecte annuelle du Secours catholique sur fond de rapport de l'état de la pauvreté en France

Un rapport qui fait état de la précarité en France d’après 55.400 situations parmi les personnes accueillies en 2019 par l'association. L'étude révèle que parmi les personnes observées, 92% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, 67% sous le seuil d'extrême pauvreté, et un quart (23%) sont sans aucune ressource. Le revenu disponible médian, salaire ajouté aux aides, est de 1.037 euros, sans les factures obligatoires (logement, eau, électricité ou encore prêt...).

Ainsi, une fois toutes les factures payées, quand cela est possible, la moitié des ménages venus solliciter le Secours catholique vit avec 2 à 9 euros par jour et par personne. Pour un quart des personnes qui ont contacté l'association, ce chiffre passe sous la barre des 4 euros par jour et par personne.

Quant au profil des personnes concernées, il s'agit d'abord de familles monoparentales (27%), de couples avec enfants (22%), de personnes seules (hommes seuls : 24% ; femmes seules : 18%), mais aussi d'étrangers qu'ils soient en situation régulière ou non.

L'idée d'un revenu minimum garanti pour endiguer la pauvreté

Pour lutter contre cette pauvreté, le Secours catholique défend l'idée d'un revenu minimum garanti et qu’il soit porté à 50% du niveau de vie médian, soit 893 euros (estimation 2019), ce qui reste en deçà du seuil de pauvreté et très inférieur au budget de référence de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Ce minimum vital doit être accessible aux jeunes majeurs dès 18 ans et aux étrangers dès l’obtention de leur titre de séjour, deux populations particulièrement frappées par la pauvreté. Il doit constituer un véritable revenu socle, inaliénable, et ne pas être soumis, comme le RSA, à des contreparties qui aboutissent à priver des dizaines de milliers de personnes du minimum vital souligne l’association.

Le Vaucluse particulièrement concerné car parmi les départements les plus atteints par la précarité

"Payer la cantine ou le loyer ? Se nourrir ou s'habiller ?" Des familles doivent faire des choix face à des charges contraintes toujours plus lourdes et des ressources insuffisantes, alerte le Secours catholique dans son rapport. Pour Olivier Fantone, délégué départemental du Secours catholique, "en dix ans la situation s'est aggravée puisque lorsqu'on rencontre des personnes, il y en a plus de 40 % qui nous disent qu'ils n'arrivent a trouver des moyens pour subvenir à leurs besoins alimentaires. On se rend compte qu'une personne isolée, seule, a des difficultés assez importantes. Et puis ce sont les familles monoparentales, les mères seules avec deux, trois enfants qui sont les plus touchées."'

La collecte nationale annuelle du Secours catholique se déroule ce weekend, particulièrement devant les magasins d'alimentation, les grandes surfaces et dans la rue. Les trois quarts des ressources de l’association proviennent de la générosité du public. Les dons sont soumis à déduction des impôts à hauteur de 66 %.