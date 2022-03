Collecte de dons, accueil de réfugiés : comment aider l'Ukraine depuis la Haute-Vienne ?

La solidarité bat son plein en Haute-Vienne pour soutenir le peuple ukrainien et apporter un peu de réconfort aux réfugiés qui fuient en masse les bombardements et les combats dans leur pays. Plusieurs associations, entreprises ou particuliers récoltent des produits de première nécessité : vêtements chauds (enfants et adultes), couches et lait pour bébés, jouets et doudous, produits d'hygiène et médicaments, ainsi que des couvertures, sacs de couchage et lampes de poche. Où et à qui donner ? Qui contacter ? Quelles sont les initiatives pour accueillir des réfugiés chez nous ? On fait le point sur les principales initiatives.

Les Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) ont dressé une tente pour recueillir les dons au siège de l'ONG, 1 avenue de l'abattoir, à Limoges. L'association prévoyait initialement de remplir trois semi-remorques avec deux autres associations de pompiers, mais l'afflux des dons est tel qu'il va falloir trouver des camions supplémentaires pour acheminer les produits de première nécessité jusqu'à un camp de réfugiés de Chisinau, en Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine. La collecte se termine jeudi soir. Plus d'informations au 06.83.46.64.75.

Des villes mobilisées

En lien avec les Pompiers de l'Urgence Internationale, plusieurs villes ont aussi mis en place des collectes dans le hall de leurs mairies. C'est le cas à Saint-Junien (dons récoltés jusqu'à jeudi midi) ou encore à Limoges. Par ailleurs, le maire de Limoges s'est dit prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens, en mettant à disposition l'ancien EHPAD Marcel Faure, dans le quartier de la Bastide.

Collecte et soirée caritative au cabaret Tapis Rouge à Limoges

Le cabaret Tapis Rouge à Limoges organise également une collecte de produits de première nécessité ce mercredi, de 10h à 18h. Une initiative conjointe entre le gérant de l'établissement et quatre danseurs de la troupe, originaires d'Ukraine. Après avoir d'abord envisagé de rentrer en Ukraine, Andrii, le chorégraphe, explique qu'il pourra peut-être aider davantage en restant en Haute-Vienne, pour organiser la solidarité. Le jeune homme, indigné par l'invasion russe, salue d'ailleurs l'énorme élan de générosité qu'il sent déjà dans le département.

Bombarder mes copains, ma famille et tous les ukrainiens c'est pas possible, c'est sauvage ! - Andrii, danseur et chorégraphe au Tapis Rouge

Les produits récoltés seront acheminés jusqu'en Pologne, au plus près de la frontière avec l'Ukraine,par le transporteur limougeaud Freisseix. Le cabaret organise aussi une soirée caritative "Chansons pour l'Ukraine" le 11 mars. Les bénéfices permettront de financer l'envoi d'un deuxième camion d'aide humanitaire.

Le cabaret Tapis Rouge s'est momentanément transformé en base logistique pour l'aide humanitaire à destination de l'Ukraine. © Radio France - Nathalie Col

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne mobilisé

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne relaye également un appel à la solidarité pour aider le peuple ukrainien victime de la guerre. Une collecte est organisée sur le site limougeaud de l'association, 28 rue Henri Giffard, en zone nord de Limoges. Là aussi, la demande porte sur les produits d’hygiène, produits pour les bébés, couvertures, vêtements chauds propres, produits alimentaires non périssables.

Un fond d'urgence a également été ouvert par l'association pour récolter des dons qui permettront de financer l'envoi, mi mars, d'un camion chargé de 20 tonnes de produits, en direction de la Roumanie, où convergent de nombreux réfugiés. Les dons peuvent être faits par carte bancaire sur le site www.spf87.org et par chèque envoyé 6 rue Fulton – 87 280 Limoges.