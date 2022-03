Collecte de dons, accueil de réfugiés : comment aider l'Ukraine depuis la Creuse ?

La solidarité s'organise en Creuse pour venir en aide aux réfugiés et habitants de l'Ukraine. Où et quoi donner ? Qui contacter pour accueillir des réfugiés ukrainiens ? On vous dit tout.

Après près d'une semaine de guerre, les initiatives se multiplient en Creuse et en Limousin pour venir en aide aux Ukrainiens face à l'invasion russe du pays. Collecte de dons, de produits de première nécessité pour les centaines de milliers de personnes qui ont déjà fui le pays, accueil de réfugiés... Où et à qui donner, qui contacter ? On fait le point des principales initiatives.

Grande collecte en Limousin

Une collecte de produits de première nécessité à destination des Ukrainiens qui traversent la frontière moldave est organisée par les Pompiers de l'urgence internationale de Limoges. L'ONG récupère des vêtements chauds, des produits d'hygiène et protections hygiéniques, des produits pour bébés, des couches ou encore des médicaments. Les dons peuvent être déposés au siège de l'association, 1 rue de l'Abattoir à Limoges.

En Creuse, des points de collecte sont installés au Vival de Mainsat et au multiservice de Sannat, à l'initiative du club de foot local. Les pompiers de Peyrat-la-Nonière recueillent également ces produits de première nécessité. Il est possible de les déposer ce mardi et ce mercredi soir de 18h à 20h à la caserne, ou auprès des commerçants de la commune. Les dons partiront jeudi 3 mars pour la frontière ukrainienne.

Accueil de réfugiés

La fédération d'échange France-Ukraine, basée à La Souterraine, est actuellement en train de recenser les foyers prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens, même si aucune arrivée n'est prévue pour l'instant. "Nous recevons énormément d'appels, on sent une très grande solidarité", salue Jacques Forgeron, le président creusois de l'association. Les personnes pouvant accueillir un ou plusieurs réfugiés sont invités à contacter directement l'association, via les coordonnées sur leur site.

Le Secours populaire de la Creuse relaie de son côté l'appel aux dons lancé par l'association au niveau national pour alimenter son fonds d'urgence, dont 50.000 euros ont déjà été débloqués pour venir en aide aux Ukrainiens touchés par la guerre.

Une manifestation en soutien au peuple ukrainien est également organisée devant l'hôtel de ville de Guéret ce mercredi 2 mars à 18 heures, à l'appel du Comité de la Creuse du Mouvement de la Paix.