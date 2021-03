Collecte de la Banque alimentaire de la Loire : "Nous espérons récolter 150 tonnes de denrées ce weekend"

La Banque alimentaire de la Loire a besoin de vous. Elle organise ce weekend sa grande collecte de printemps, après l'annulation de celle du mois de novembre à cause de la crise sanitaire. Les bénévoles, gilets oranges sur le dos, seront positionnés à la sortie des supermarchés du département.

"Nous espérons récolter entre 150 et 180 tonnes de denrées ce weekend." L'ambition de la Banque alimentaire de la Loire est la même qu'en 2019, avant la crise du Covid-19. L'association organise du 26 au 28 mars sa grande collecte de printemps. "Ce sont 2500 bénévoles qui sont mobilisés pendant trois jours", explique Jean Goyet, président des Banque alimentaire de la Loire, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi.

Une hausse du nombre de bénéficiaires attendue ces prochains mois

L'enjeu est important pour la Banque alimentaire, puisque la collecte de novembre a été annulée à cause de la crise sanitaire. "Nos stocks ont été diminués de l'ordre de 20% lors du premier confinement, mais ils ont pu être reconstitués puisque nous avons procédé, et ça s'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire des banques alimentaires, à des achats de façon à reconstituer nos stocks, donc on n'a pas manqué", détaille le président de la Banque alimentaire de Loire. "Nous avons eu des aides de l'Etat, du département, de la Région et de la Ville de Saint-Étienne."

"Nous avons eu une hausse des bénéficiaires lors du premier confinement, de l'ordre de 15%", se souvient Jean Goyet. "Ça paraît un peu paradoxal, mais nous sommes revenus à une certaine normalité. Par contre, nous nous attendons une hausse dans les prochains mois en sortie de crise sanitaire." Parmi ces bénéficiaires, des étudiants, des mères célibataires mais aussi des salariés.

1500 lycéens et étudiants parmi les bénévoles

Pour cette collecte, la Banque alimentaire de la Loire a aussi dû s'adapter et faire appel à de jeunes bénévoles, pour remplacer les plus fragiles, qui se sont mis en retrait avec le Covid-19. "Parmi nos 2500 bénévoles, on compte 1500 lycéens et étudiants. Nous avons des équipes qui visitent les lycées plusieurs mois à l'avance pour les recruter", explique le président de l'association dans le département.

La Banque alimentaire a pu compter sur le soutien de la Ville de Saint-Étienne et de l'entreprise Promotion du Forez, qui ont mis à disposition deux entrepôts qui vont servir au stockage et à la répartition des denrées juste après la collecte. Cela se fait d'habitude dans les locaux de la Banque alimentaire, mais ce n'était pas possible cette année puisque l'association a choisi de ne pas arrêter ses distributions. Si vous voyez les bénévoles de la Banque alimentaire de la Loire à la sortie des magasins ce weekend, vous pouvez leur donner des produits secs, comme des pâtes, du riz, des conserves mais également des produits d'hygiène.