Collecte de la banque alimentaire : en Dordogne l'association distribue 600 tonnes de nourriture chaque année

La Banque alimentaire organise demain vendredi et samedi sa 35 ème collecte annuelle dans les magasins. En Dordogne,l'association récupère à cette occasion plus de 100 tonnes de denrées alimentaires.

C'est la grande collecte de la Banque Alimentaire demain vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre dans les moyennes et grandes surfaces. En Dordogne l'association collecte autour d'une centaine de tonnes de denrées alimentaires à cette occasion, ce qui représente 214 000 repas distribués. En tout chaque année en Dordogne la Banque Alimentaire collecte 600 tonnes de nourriture . L'an dernier, plus de 30 000 personnes ont eu recours à l'association pour s'alimenter.

94 magasins partenaires en Dordogne

Pour cette 35 ème édition, la banque alimentaire espère que les donateurs, selon leurs moyens, seront encore plus généreux. En Dordogne, 94 supermarchés et hypermarchés participent à l'opération. Voici la liste des produits dont a besoin la Banque Alimentaire en priorité :