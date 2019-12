Collecte de la Banque Alimentaire : les bénévoles travaillent toute l'année !

Poitou-Charentes, France

Vous les avez sûrement vus à l'entrée de votre magasin vendredi et ce week-end : les bénévoles de la Banque Alimentaire ont organisé leur collecte annuelle. Aliments secs et en conserve, produits d'hygiène... ils ont récupéré et regroupé les dons des clients qui sont ensuite redistribués à des associations. Elles sont une soixantaine dans la Vienne à en bénéficier. La Banque Alimentaire doit donc agir toute l'année, et pas seulement sur les trois jours de collecte.

Organisation... et timing

S"ils ne sont visibles qu'au moment de cetet collecte dans les magasins, les bénévoles de la Banque Alimentaire ne chôment pas le reste du temps. Dans la Vienne, ils sont une centaine toute l'année, notamment à gérer les stocks et organiser cette collecte. "C'est trois jours intenses, mais derrière il y a encore au moins trois jours de boulot pour ranger, classer et enregistrer tous les stocks" explique Philippe Brunard, coordinateur de la collecte dans le département.

Dans l'organisation des bénévoles, il y a aussi le choix de la date. Cela fait des années que la collecte a lieu fin novembre-début décembre, mais entre les fêtes de fin d'année, le Téléthon et maintenant le Black Friday, il faut choisir le bon moment. "Il y a des avantages et des inconvénients : vendredi pour le Black Friday, beaucoup de gens nous disaient qu'ils ne venaient pas pour l'alimentaire mais pour les promo notamment sur l'électroménager... Mais d'un autre côté il y avait beaucoup de monde, donc plus de dons potentiels".

2 millions de repas par an

Dans la Vienne, ils sont 11.000 à bénéficier des collectes de la banque Alimentaire. Elle les reverse à des associations et des épiceries solidaires. Cela représente près de deux millions de repas par an... ou 1.300 tonnes de denrées. La collecte auprès des clients des grandes surfaces représente 10% de ces denrées.

Parmi les autres sources d’approvisionnement, le Fonds Européen d'Aides aux démunis, le Crédit National des Epiceries Sociales... Et la grande distribution, qui donne environ trois tonnes de produits par jour. Mais ce chiffre est en baisse : les supermarchés installent de plus en plus de bacs pour leurs clients pour les produits à "date courte", ce qui fait moins de dons. "Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est tout simplement une bonne gestion" précise Annie Hécquet, la présidente de la Banque Alimentaire de la Vienne.