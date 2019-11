Collecte de la Banque alimentaire : "un peu notre Orange Friday à nous" en Gironde

La collecte nationale de la Banque alimentaire se déroule du 29 novembre au 1er décembre. Un moment essentiel pour l'approvisionnement de l'association, qui vient en aide aux plus démunis. Le président de la Banque alimentaire de la Gironde était l'invité de France Bleu Gironde ce matin.

Gilles Dupuy, président de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, invité de France Bleu Gironde

Gironde, France

"Ce week-end, nous avons surtout besoin de protéines animales, de conserves de viande, de poisson", déclare Gilles Dupuy. Le président de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde était l'invité de France Bleu Gironde, ce vendredi matin qui marque le début de la collecte nationale des "gilets orange", les bénévoles de la BA. Ces produits sont complémentaires de ceux déjà collectés par la Banque alimentaire auprès de ses autres sources d'approvisionnement : grandes surfaces, industrie agro-alimentaire, etc., et permettent de garantir un équilibre alimentaire pour les bénéficiaires.

Aux Girondines et Girondins, merci pour votre don, c'est un peu notre "Orange Friday à nous" - Gilles Dupuy, président de la Banque alimentaire de la Gironde

Et elle est essentielle, cette collecte, puisqu'elle "représente à peu près 10% de l'ensemble des tonnages redistribués par nos 135 partenaires qui tout au long de l'année accompagnent ceux qui sont nos bénéficiaires", précise Gilles Dupuy. Cette collecte, ce week-end, ce sont 3 000 bénévoles répartis dans 230 magasins en Gironde. "Nous attendons entre 400 et 500 tonnes", conclut-il.