Une collecte de radiographies à Béziers pour financer des actions de solidarité

En cherchant bien, vous avez sans aucun doute dans vos placards de veilles radiographies argentiques ou numériques, de vous ou de vos enfants. Surtout ne les jetez pas car elles peuvent servir à financer des actions de solidarité. Dans le Biterrois, le Lions club de Béziers doyen organise depuis cinq mois une collecte de ces radios. Elles sont ensuite revalorisées. C'est une première dans l'Hérault pour le Lions club.

Les radiographies contiennent des résidus d'argent revalorisés

Ces radios sont particulièrement polluantes. En pleine nature, elles se dégradent en 300 ans. Il est donc essentiel de les recycler. Après traitement mécanique et électrochimique par une société spécialisée, l’argent métal est extrait. Le recyclage d’une tonne de clichés permet de récupérer dix kilos d’argent. Cet argent est ensuite valorisé par la Société Recyclm et permet à Lions club de dégager un profit de 1.500 euros.

Récupération de radiographies dans le Biterrois © Radio France - Stéfane Pocher

Des bénéfices reversés aux actions de solidarité

Les fonds dégagés par la revente des résidus d'argent permettent ensuite de financer des actions de solidarité sur le terrain. Cela permet de financer par exemple un soutien aux étudiants en difficulté ou l'achat de tablettes pour des personnes âgées en maison de retraite.

Dans le Biterrois, des bacs ont été installés chez certains pharmaciens, vétérinaires, kinésithérapeutes, opticiens et d'autres commerçants. Le déploiement se poursuit. Cette collecte pourrait ensuite être généralisée à tout le département.

Le Lions club de Béziers s'est inspiré d'une initiative lancée il y a un peu plus d'un an en Moselle. Plus de trois tonnes de radiographies ont été collectées, permettant de dégager plus de 3.500 euros.

Une collecte à Béziers les 21 et 22 mai

Une collecte sera par ailleurs réalisée sur les allées Paul Riquet, les 21 et 22 mai prochain à Béziers. Ne jetez donc pas vos radiographies. Pensez à les déposer dans les bacs prévues à et effet.

Le Lions club de Béziers doyen récupère par ailleurs les lunettes usagées et les piles pour les même raisons.

L’Occitanie compte 120 Lions clubs soit 2.400 membres.

