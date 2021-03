MaSolution : à quand une harmonisation du tri des déchets autour de Toulouse ?

Sur la consultation citoyenne MaSolution, il existe de nombreuses suggestions pour faciliter votre quotidien. On se penche ce lundi sur la gestion des déchets avec Pierre Bertorello le vice-président du Decoset, le syndicat des déchets de 150 communes de la grande agglo toulousaine.

Pourquoi quand il s'agit de nos déchets, tout ne fonctionne pas partout pareil ?

On parle d'une historique où le syndicat Decoset a grossi et où la métropole est jeune. On se retrouve avec des pratiques différentes mais qui tendent à s’harmoniser. C'est en marche. On arrivera en 2021 à retrouver les mêmes stratégies en matière de collecte.

Vous parlez des couleurs, la couleur des bacs, ils sont bleus à Toulouse Métropole. Ils sont jaunes dans le Sicoval.

Le monde des déchets est un monde assez créatif et tout le monde a travaillé à comment mieux collecter. Les habitants sont largement informés, mais cela reste un travail au quotidien.

Pourquoi un pot de yaourt peut être recyclé dans certaines communes et pas dans d'autres ? Ça ne décourage pas un peu les gens à faire l'effort du tri ?

C‘est un bon exemple. On va tendre vers l’extension de consignes de tri. L'échéance est en 2023. Ce sera possible de mélanger tous les éléments recyclables. Ça facilitera le geste du tri. C’est une démarche nationale.

Qu'est-ce qui coince ? Ce sont les sites de tri qu’il faut harmoniser ?

Effectivement, l'évolution des consignes de tri nécessite d'avoir les moyens et la mise en œuvre au travers des centres de tri pour traiter ces tonnages collectés. C’est l’enjeu en France, ça nécessite des équipements qui sont à l’étude dans notre syndicat. Tout le monde s'oriente vers des équipements très performants.

Toulouse est malgré tout bon élève en matière de tri ?

Je pense que les gens et l'ensemble des habitants ont une démarche très positive. Tout le monde est responsable. C'est un axe dans la tête des gens, les jeunes générations y contribuent. Mieux trier c'est un effet d'échelle et il faut être dans cette dynamique là.

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !