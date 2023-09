Collecte des déchets : trois questions à Crescent Marault, maire d'Auxerre

Après la validation jeudi de la fin de la collecte des déchets en porte à porte par et la création de 700 points d'apport volontaires, le maire d'Auxerre et président de la Communauté de communes de l'Auxerrois Crescent Marault était l'invité de France Bleu Auxerre vendredi matin.

Qu'est-ce-qui a motivé cette décision ?

On continue à collecter les déchets, mais au lieu de les collecter dans des bacs, on va les collecter dans des points d'apport volontaire. Le coût des déchets flambe et c'est ce qui est en train de se produire pour différentes raisons. A partir de janvier 2024, il va falloir collecter les biodéchets, c'est un coût supplémentaire, un service supplémentaire, donc ça veut dire de la fiscalité supplémentaire. On va avoir une obligation de décarboner les véhicules qui vont faire ces collectes, donc c'est un coût supplémentaire. On est dans une période d'inflation, donc on doit revaloriser les salaires, c'est un coût supplémentaire.

Toute cette évolution législative sur la question des déchets, sur le coût de leur traitement, sur l'obligation de les valoriser et de mieux les trier, vont faire que les budgets déchets vont flamber. Soit on ne dit rien, on dit 'écoutez, tout va très bien. Vous voulez plus de CRS, plus de collectes, plus de plus de poubelles, derrière vous aurez la douloureuse'. Je ne suis pas sûr que les gens soient prêts aux augmentations d'impôts, mais c'est carrément doubler si on ne fait rien d'ici cinq ans. Donc franchement, je pense qu'il y a des choses à faire.

Et qu'est ce que vous comptez faire pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ?

Sur les points d'apport volontaire, il y a des systèmes maintenant qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. A partir du moment où c'est un point d'apport volontaire de ce type, on fera en sorte que l'accessibilité de ce point d'apport volontaire soit possible, c'est à dire qu'on travaillera sur les espaces publics, sur les personnes âgées par exemple. On pourrait très bien envisager des conventions de partenariat avec les ADMR qui font de l'aide à domicile.

On pourra peut être même le compenser financièrement. On ne peut pas demander quelque chose en plus à quelqu'un sans envisager une compensation financière à partir du site.

700 points d'apport doivent être créés. Pour quelles raisons la carte n'a pas encore été établie ?

Je vais le faire avec les maires et les maires vont le faire avec leurs habitants. J'ai des maires qui me disent 'moi je n'en veux pas tant que ça, deux ou trois, ça me suffit'. Et puis d'autres qui me disent 'moi, j'aimerais bien que ce soit un par quartier'. Pas de problème, on va s'adapter. Donc là, demain, je dis je fais ce que vous voulez. On va même choisir le mobilier, c'est à dire que je pense que si on veut que ce soit respecté, si on veut que ce soit utilisé, il faut que ce soit du beau mobilier, il faut que ce soit spacieux, bien implanté. Donc il va falloir peut être gérer des espaces à acheter, peut être quelques espaces privés pour faire des belles plateformes de long terme. Mais encore une fois, à partir du moment où vous avez les moyens, vous faites les choses bien. Quand vous n'avez pas les moyens vous bricolez, et en général, ça ne marche pas.