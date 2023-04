Collecte des ordures ménagères à Rennes Métropole : "les gens sont vraiment contents de nous voir arriver"

"On sent bien que les gens sont contents de nous voir arriver. On a droit à des sourires, des remerciements" racontent Philippe et Fabrice, deux équipiers de l'entreprise Suez. Depuis quelques jours, ils ont repris les tournées de collecte dans le secteur de Chantepie et Cesson-Sévigné, au sud de Rennes. Et il y a du travail. Après le blocage des sites de collectes pendant trois semaines dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, des milliers de tonnes de déchets se sont amassés sur les trottoirs.

Dans de nombreux secteurs sur Rennes Métropole, les poubelles débordent © Radio France - Céline Guétaz

"Les bacs sont archi pleins, et il y a souvent des sacs posés au sol à côté et ça ne sent pas bon. Il y a même des vers dans certains sacs, on peut aller à la pêche avec" sourit l'un des deux éboueurs. Ces amas de déchets à ramasser, cela complique aussi le travail des éboueurs "c'est physique, on est vraiment rincés à la fin de la journée". Les équipiers de la collecte ne sont pas censés ramasser ce qui est au sol, ce sont les usagers qui doivent recharger les bacs une fois vidés. Il n'y aura pas de collecte supplémentaire, "on garde le dispositif actuel, c'est ce qui a été décidé avec les élus de Rennes Métropole. On va donc avoir besoin de 3 à 4 semaines pour revenir sur un cycle normal. Actuellement, les camions effectuent des tournées de 70 à 150 kilomètres par jour et collectent 15 tonnes par service" explique Julien Monharoul, directeur des exploitations chez Suez pour le secteur de Rennes Métropole. Avec trois semaines d'interruption du service, entre 5 et 7.000 tonnes de déchets n'ont pas été ramassés.

"On n'est plus des invisibles"

Depuis quelques jours, Philippe et Fabrice remarquent que les habitants font un peu plus attention à eux "on nous dit bon courage, on voit des sourires, des remerciements, alors qu'en général, les gens ne nous regardent pas" lance Pascal. On n'est plus invisibles, ça fait du bien. Les gens se rendent comptent qu'ils ont besoin de nous" ajoute Philippe.