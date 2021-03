Collecte des Restos du coeur : 133 tonnes pour la Drôme et l'Ardèche

C'est un soulagement pour les Restos du coeur. Au niveau national, selon les chiffres dévoilés ce mardi matin, 7.800 tonnes de produits alimentaires ont été collectées lors de l'opération annuelle devant les supermarchés les 5,6 et 7 mars dernier. En Drôme et en Ardèche, le bilan donne aussi le sourire aux bénévoles. 46 tonnes ont été collectées en Ardèche, en hausse de 14% et "avec les remerciements de ceux qui donnaient" explique le président ardéchois des Restos Xavier Ryon.

Un chariot de 237 euros offert dans la Drôme

La collecte atteint 87 tonnes dans la Drôme, en hausse de 20%, c'est un chiffre record. "On a eu peur d'avoir moins de dons avec la crise sanitaire et le couvre-feu à 18 heures" explique Yves Philiber. C'est le contraire qui s'est produit. "Les gens se sont sentis davantage concernés, se disant peut-être qu'avec la crise, ça pourrait leur arriver d'avoir besoin des Restos", enchaîne le président drômois des Restos. "J'ai vu un Monsieur qui nous a donné un chariot plein, il y en avait pour 237 euros ! Et puis, on a bénéficié du dynamisme des étudiants de l'école de commerce et de l'IUT de Valence. Les jeunes de l'école de commerce sont allés dans les points de vente où nos bénévoles n'étaient pas présents. A eux seuls, ils ont collecté 4 tonnes. C'est génial !".