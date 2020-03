Collecte des Restos du Coeur à Nancy : "elle n'est pas aussi catastrophique qu'on nous l'a annoncée"

"La situation n'est pas aussi catastrophique que certains prophètes voulaient nous l'annoncer", prévient d'emblée le vice-président des Restos du Coeur en Meurthe-et-Moselle, Robert Larose. Avec une petite équipe de bénévoles, ce représentant de l'association récoltent les denrées alimentaires et les produits d'hygiène à l'hypermarché Cora d'Essey-lès-Nancy ce samedi 7 mars. "C'est peut-être un petit peu plus mou que l'année passée, en terme de fréquentation et en terme de dons", poursuit Robert Larose.

Les gens sont un peu plus frileux de venir

De son côté, ce bénévole, mobilisé pour la deuxième année, remarque lui aussi un changement dans les comportements. "Avec le coronavirus, les gens sont un petit peu plus frileux de venir, on voit même des gens avec des gants. J'ai l'impression qu'il y a moins de dons, mais les gens qui donnent, ils donnent en plus grande quantité."

Certains bénévoles du Restos du Coeur, mobilisés dans un hypermarché d'Essey-lès-Nancy. © Radio France - Marie Roussel

Pourtant, les clients de l'hypermarché interviewés assurent que le contexte du coronavirus ne change rien, ni dans la quantité, ni dans la qualité de leurs dons. Nadine, par exemple, a déposé dans le caddie des Restos du Coeur des produits pour bébé, d'hygiène, ainsi que des conserves de viande et de poisson. "C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde dans le magasin que d'habitude, mais moi, j'ai donné normalement. Je donne régulièrement d'ailleurs, à toutes les collectes. C'est ma façon à moi de participer."

20 000 bénéficiaires en Meurthe-et-Moselle

Ces douze derniers mois, les Restos du Coeur sont venus en aide à près de 20 000 bénéficiaires en Meurthe-et-Moselle. Un chiffre stable par rapport aux autres années.