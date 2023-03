Collecte des Restos du Cœur : au siège girondin, "on n'a même plus un paquet de pâtes"

La collecte des Restos du Cœur s'ouvre partout en France ce vendredi 3 mars et va durer tout le week-end dans 7 000 supermarchés français. Un moment décisif qui représente 10% de l'approvisionnement des Restos sur un an. "Il est temps que la collecte arrive", dit sur France Bleu Gironde ce vendredi la présidente de l'association en Gironde, Françoise Casadebaig. "À Bruges, au siège départemental, on n'a même plus un paquet de pâtes. Alors cette année, on a besoin de tout", explique-t-elle. L'an dernier en Gironde, la collecte avait permis de récolter 330 tonnes de denrées. "On n'est pas persuadé d'en faire autant", s'inquiète la présidente girondine, alors que le pouvoir d'achat est en berne.

Depuis le début de l'année 2023, dans un contexte d'inflation importante, au niveau national, les Restos accueillent 22% de personnes en plus par rapport à 2022. En Gironde, le chiffre est de 16%, confie Françoise Casadebaig qui voit tous les jours "un public différent" par rapport à l'habitude. "Il y a beaucoup d'étudiants cette année", explique-t-elle. Ils représentent par exemple plus de 50% des bénéficiaires du centre de Talence.

Dans ce contexte, "les bénévoles ne sont pas à l'aise, c'est la première année que j'entends ça", explique-t-elle. "Ils ont l'impression de ne pas aider suffisamment". Des bénévoles qui viennent aussi à manquer. Pendant la période Covid, entre 400 et 500 sont partis, et "ne sont pas spécialement revenus", s'inquiète la présidente.

