Collecte des Restos du Cœur : "continuez à nous aider jusqu'à ce qu'on retrouve notre indépendance"

29% de bénéficiaires en plus pour les trois premiers mois de la campagne d'hiver dans le Bas-Rhin aux Restos du Cœur cette année, 21% de hausse ces dernières semaines dans le Haut-Rhin : la précarité augmente encore plus vite cet hiver en Alsace, comme partout ailleurs en France. La grande collecte organisée dans 160 grandes surfaces de la région est donc d'autant plus importante cette année.

Dans le Bas-Rhin, les Restos du Cœur espèrent récolter 150 tonnes de denrées alimentaires, mais aussi de produits d'hygiène. L'association achète une bonne partie des aliments qui sont distribués, mais avec l'inflation, les quantités obtenues pour la même somme d'argent sont moins importantes. Alors il y a des manques, comme les pâtes en petit conditionnement, riz, thon, haricots verts, petit-pois carottes, petits pots bébé, hygiène féminine, dentifrice.

"Maintenant je comprends tout le sens de ce geste."

"On ne peut pas savoir ce qui va arriver. Moi, avant de me retrouver dans cette situation, je donnais", explique ce chef d'entreprise qui est venu chercher son panier alimentaire au centre de la Meinau à Strasbourg. "Maintenant je comprends tout le sens de ce geste." Quelques mètres plus loin, une jeune femme ajoute "J'encourage tous les donateurs, c'est une action du cœur, il faut continuer à nous aider, jusqu'à ce qu'on retrouve notre indépendance."

La collecte nationale des Restos du cœur se tient les 3 et 4 mars en Alsace, dans les grandes surfaces du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 160 magasins participent à l'opération et plus de 900 bénévoles sont mobilisés dans chaque département.