Collecte des Restos du Cœur : des centaines de bénévoles mobilisés en Pays de Savoie

Vendredi et samedi, les Restaurants du Cœur organisent une collecte de denrées alimentaires. En Pays de Savoie, plus de 80 points de collecte seront ouverts. Les produits récupérés serviront à la campagne estivale des Restos. Rencontre avec une bénévole de l'association et un bénéficiaire.

Conserves de viandes et de poissons, conserves de légumes, plats préparés, lait, huile, sucre, café, farine, produits d’hygiène et produits pour bébé … voilà un exemple de ce dont les Restaurants du Cœur ont besoin pour assurer, cet été encore, leur action. "Ces deux journées de collecte sont très importants pour nous", explique Tonia. Bénévole au centre des Restos à Annemasse, elle compte beaucoup sur la générosité des gens. "C’est grâce à ces produits que nous pourrons poursuivre les distributions de repas entre les mois de mars et novembre."

Durant deux jours (vendredi et samedi), les bénévoles des Restos du Cœur seront présents dans les galeries marchandes et hypermarchés partout en France pour récolter les dons. Plus de quatre-vingts points de collectes sont prévus en Pays de Savoie.

"On aimerait faire plus"

Cela fait maintenant quatre ans que Tonia est bénévole au centre des Restaurants du Cœur à Annemasse. Comme beaucoup, elle s’est investie dans l’association une fois à la retraite. "J’avais envie de faire quelque chose et pour moi les Restos, c’était une évidence", raconte la sexagénaire dynamique. "Le quotidien du bénévole, c’est d’abord l’accueil. Toute personne qui franchi la porte des Restos on se doit de lui offrir un café, de discuter avec elle. Et maintenant, on va plus loin que l’aide alimentaire." Les Restos proposent aussi des conseils sur la recherche d’emploi, des ateliers pour apprendre à parler français. "Et suivant les bénévoles qui sont présents on peut aussi proposer des coupes de cheveux ou des soins dentaires", indique Tonia.

Mais être bénévole aux Restos, ils sont 470 en Haute-Savoie, ce n’est pas toujours simple reconnait Tonia. "Nous rencontrons des familles en grande détresse. Quand vous avez un monsieur de cinquante ans qui vient vous voir en pleurant, ce n’est pas simple. Parfois, on aimerait faire plus." Heureusement, Tonia peut s’appuyer sur l’esprit de famille qui règne aux Restos du Cœur. "On a une équipe super. Et puis, les gens nous remercient et cela fait chaud au cœur."

"Vous n'avez pas le choix"

Patrick quitte le centre d’Annemasse avec deux sacs remplis à ras-bord. « Il y a de la viande, du pain, des pâtes, des yaourts… de quoi manger un peu. » Cela fait plus de trois ans que cet ancien salarié d’une usine de plasturgie à Reignier (Haute-Savoie) fréquente les Restos. "La première fois, c’était dur, se souvient-il. Je me demandais ce que je faisais là. Mais quand vous êtes licencié à 55 ans et que vous ne touchez que 500 euros par mois, vous n’avez pas le choix." Mais lui aussi trouve du réconfort auprès des bénévoles. 'Ils sont excellents, tous gentils, ils mettent à l’aise et, finalement, on passe un bon petit moment."

Patrick vit avec 500 euros par mois. Il vient aux Resturants du Coeur à Annemasse depuis trois ans. © Radio France - Richard Vivion

