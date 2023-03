Collecte des Restos du Cœur : des dons en légère baisse en Occitanie

Tout le week-end dernier du 3 au 5 mars les bénévoles des Restos du Cœur ont été sur le pont. Ils étaient dans tous les magasins de la région pour la grande collecte nationale. Et depuis dimanche, ils continuent de travailler. Il faut classer, ranger, les dons récupérer dans les grandes surfaces. Un travail qui prend entre deux semaines et un mois.

ⓘ Publicité

Mais cette année, le rangement pourrait aller un peu plus vite. La collecte a été un peu moins bonne que les années passées. Même si les chiffres ne sont pas consolidés, on sait déjà que pour la Haute Garonne, les Restos du Cœur ont collecté environ 190 tonnes de denrées contre 210 tonnes l'an passé. La baisse est comparable dans certains départements voisins. C’est le cas en Ariège, où l'an passé on était à 19 tonnes contre 17 tonnes environ cette année.

Louis Rouget est chargé de développement régional pour la délégation régionale Occitanie. Il confirme la tendance : "En fait, on avait eu des élan de générosité pendant la période de la crise sanitaire. Et là, on retrouve des niveaux d'avant-Covid, donc un peu moindre en terme de volume à ce qu'on a pu observer l'année dernière. Les personnes ont donné aussi des produits peut être moins onéreux."

Demandes en hausse

Autre phénomène, sans doute lié à l'inflation, la qualité des produits est différente des années précédentes. Dans les dons on retrouve beaucoup de produits un peu moins chers : de la farine du sucre des conserves avec aussi des produits d'ailleurs de marque de distributeur. Peu de sucreries ou de gâteaux : des denrées que les restos vont devoir acheter.

En tout cas cette baisse relatives des dons, il faut aussi la comparer à la demande de plus en plus forte pour les Restos du Cœur. Autour de Toulouse, on compte 23% de personnes accueillies en plus. On est même à 50 % en plus en un an pour un département comme l’Aveyron. Et donc l'association devra trouver d'autres manières de les aider.