Campagne des Restos du Coeur en Alsace : "Je n'ai jamais vu autant de bénéficiaires en début d'hiver"

"Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid" dit la chanson. Pourtant les Restos du Coeur n'ont jamais été aussi indispensables qu'en ce début d'hiver 2020. Alors qu'ils lancent ce mardi 24 novembre leur 36ème campagne d'hiver, les personnes démunies sont de plus en plus nombreuses à toquer à leur porte en Alsace, comme partout en France.

C'est notamment le cas au centre des Restos du Cœur d’Ostwald, à côté de Strasbourg. Dans son cabas à roulettes, Fanny range quelques litres de lait et des légumes. C’est la première fois que cette mère de famille fait appel aux Restos du Cœur. Elle qui vivait de petits boulots dans la vente et le nettoyage, n’arrive plus à joindre les deux bouts : "Il _n'y a pas de travail_, on a beau envoyer des CV et des lettres de motivation, on ne reçoit que des refus, c'est très compliqué" avoue-t-elle. Surtout qu’elle vit seule avec ses trois enfants. Alors cette aide alimentaire, deux fois par semaine, est indispensable.

30% d'inscriptions en plus dans certains centres

Des personnes comme Fanny, Betty Martini, la responsable du centre d’Ostwald, en voit de plus en plus : 170 personnes se sont déjà inscrites ici cette année. C’est 30% de plus que l’an dernier. "D'année en année, ça augmente, mais là je trouve qu'on a vraiment fait un bond, c'est impressionnant", confie-t-elle. "Je n'ai jamais vu autant de bénéficiaires en début d'hiver" confirme également l'adjointe, Fanny Heller.

Et l’évolution est la même dans quasiment tous les centres des Restos du Coeur en Alsace, avec de nouvelles personnes dans le besoin et des publics que les bénévoles n’avaient pas l’habitude de voir jusqu'à présent : "des personnes qui ont un appartement mais qui ont perdu leur travail du fait de la crise et qui se retrouvent en grande difficulté" cite notamment Jean-Jacques Heitz, l’un des responsables du centre des "Restos" de la Meinau.

D'après les projections des Restos du Coeur, les centres alsaciens devraient venir en aide cette année à près de 3 000 familles supplémentaires.