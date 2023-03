Collecte des Restos du Coeur : l'association compte sur les dons dans l'Indre et le Cher

Les besoins sont énormes. Peut-être plus cette année que les précédentes. "Nous avons une hausse de 21% des inscrits" s'inquiète Christian Vaslin, président de l'association Les Restos du Coeur dans l'Indre. Des étudiants, des mères célibataires, des travailleurs pauvres, des retraités... "On oublie souvent de parler du monde agricole, mais il y a beaucoup de misère dans nos campagnes. Des gens qui n'osent pas toujours se manifester ou qui n'ont pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture pour aller au supermarché du coin..."

C'est pour aller au plus près d'eux que l'association a mis en place un camion, pour des distributions itinérantes dans le sud du département. "La misère est énorme..." déplore tristement Christian Vaslin. Autre profil qui n'ose pas franchir le seuil de l'association, les retraités. "Ils se disent toujours qu'il y a pire qu'eux, plus pauvre encore, et qu'ils vont se débrouiller. Moi je veux leur dire "Vous avez travaillez toute votre vie, vous méritez qu'on vous aide vous aussi. Venez !"

3.000 bénéficiaires dans l'Indre

Pour aider toutes ces personnes, les Restos ont besoin de refaire leur stocks. Ils comptent sur la grande collecte qui a lieu ce vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars. Il manque notamment de conserves de légumes, de produits d'hygiène, produits pour bébé, lait, produits de longues conservation. "Je suis toujours gêné de dire qu'on a besoin de tout ca... mais pensez à tout ce qu'il vous faut chez vous au quotidien. Là, c'est pareil". L'an passé, l'association a réussi à collecter 36 tonnes de denrées alimentaires. Elle espère en obtenir 40 cette année, même si elle sait que le défi sera difficile à relever. "Ceux qui donnent ont eux aussi subit l'inflation. C'est dur pour tout le monde. Mais il faut avoir en tête que ca peut aller très vite, qu'on peut un jour aussi avoir besoin d'aide... Alors, on compte sur vous !"