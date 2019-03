Collecte des Restos du Coeur réussie en Loire-Atlantique et en Vendée

Par Pascal Roche, France Bleu Loire Océan

La collecte alimentaire des Restos du Coeur organisée les 8 et 9 mars s'est soldée par un excellent résultat en Loire-Atlantique et en Vendée, les clients des supermarchés ont été plus généreux qu'en 2018.