Collecte des Restos du coeur : la Creuse encore plus généreuse en 2023

Plus de 19 tonnes de produits ont été collectés en Creuse lors de la collecte des Restos du coeur les 3,4 et 5 mars 2023

"On est fatigué mais heureux !". La présidente des Restos du cœur en Creuse ne cache pas sa joie. Martine Haidon est soulagée. Elle redoutait une baisse des dons lors de la collecte nationale dans les supermarchés les 3, 4 et 5 mars . Mais les Creusois ont bien répondu à l'appel de l'association. Ils ont donné plus qu'en 2022. Les Restos du cœur ont collecté plus de 19 tonnes de produits d’hygiène et de denrées alimentaires. C'est quasiment près d'une demi-tonne de plus qu'en 2022.

ⓘ Publicité

Toujours plus de bénéficiaires

La générosité des Creusois permet aux Restos du cœur de "souffler un peu". Ils servent 2.000 repas par semaine dans le département. Et grâce à la collecte, ils ont fait le plein de pâtes, de riz, d'huile mais aussi de produits pour bébés. "On y voit plus clair pour les prochains mois explique Martine Haidon. C'est une agréable surprise !". En Creuse le nombre de bénéficiaires des Restos a augmente de 33% contre 22 % au niveau national.