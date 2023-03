Collecte des Restos du Coeur : la Mayenne encore plus généreuse cette année

La grande collecte hivernale des Restos du Cœur est une réussite en Mayenne selon l'association. Malgré le difficile contexte économique et sociale, les Mayennais ont été plus généreux qu'en 2022. Près de 44 tonnes de denrées et de produits divers ont été récoltées.