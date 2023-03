Collecte des Restos du Coeur : "les stocks sont vides" sur l'agglomération bayonnaise

Avec la crise économique, l'augmentation des prix de l'énergie, du logement et des produits alimentaires, le nombre de bénéficiaires des Restos du Coeur a considérablement augmenté en cet hiver 2022/2023. Une hausse de 15 à 20% à laquelle n'échappe pas le Pays basque. Au centre d'Anglet, qui gère l'agglomération bayonnaise, on dénombre près de 370 familles bénéficiaires, soit plus de 3.000 équivalents repas servis chaque semaine. "Ça fait beaucoup. Il y a une augmentation", confirme Christian Tilhac, le responsable de l'antenne angloye. Plus de bénéficiaires, mais aussi moins de dons quotidiens des supermarchés et des commerces, qui préfèrent notamment casser leurs prix, autre effet de cette période de crise.

Du coup, la collecte cette année "est super importante !" prévient Céline, animatrice en charge des stocks aux Restos du Coeur d'Anglet. Des stocks qui sont "au plus bas, s'alarme la bénévole. Il n'y a plus rien." Dans les salles où sont entreposés les denrées "non périssables", de nombreuses palettes et étagères sont vides. Dans la salle où est stockée la marchandise qui sera distribuée le jour même, les fruits et légumes en provenance des professionnels partenaires se font rares. Les produits d'hygiène manquent également, il ne reste plus qu'une caisse de savons en tout et pour tout, qui sera écoulée dans la journée.

Les stocks sont "au plus bas"

Le centre d'Anglet, comme toutes les antennes des Restos du Coeur, attend donc avec impatience la collecte de ces vendredi et samedi. Elle représente plus de la moitié de l'aide distribuée chaque année. La préparation est d'autant plus minutieuse. "On travaille depuis un bon mois déjà", raconte Céline. Il faut notamment organiser les relèves devant les entrées de 12 supermarchés. Ce sont pas moins de 120 personnes qui seront mobilisées samedi, quand le centre angloy compte habituellement 45 bénévoles. "Il faut du monde pour les collectes dans les supermarchés et du monde au centre pour ranger". Un recrutement qui n'a pas été simple en cette période de crise du bénévolat. "Mais on a quand même eu beaucoup de générosité, de personnes qui nous ont appelé spontanément", affirme l'animatrice des stocks.

Même pour une seule journée, la collecte est un véritable engagement. Elle prend du temps mais aussi de l'énergie. "On manipule beaucoup de marchandise, beaucoup de poids donc c'est fatiguant, reconnait Christian Tilhac. Mais on va quand même trouver un moment à midi pour casser la croûte et boire un coup parce que sinon on y arrivera pas", sourit le responsable de centre. Si elle est importante, la collecte doit en effet rester un bon moment pour les bénévoles confirme Céline : "ça nous ressoude, ça nous rapproche, on fait quelque chose ensemble et c'est sympa aussi."