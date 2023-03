Collecte des Restos du Cœur : "On a modifié notre barème pour aider davantage de personnes"

En ce premier jour de collecte nationale des Restos du Cœur ce vendredi, France Bleu Occitanie reçoit Pascal Jacques, délégué régional adjoint des Restos du Cœur en Occitanie. En 2022, 858 tonnes de denrées alimentaires et de produits avaient été collectés en Occitanie. Plus de cinq millions de repas ont été servis depuis novembre et le début de la campagne d'hiver dans notre région. Une hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Le nombre de personnes accueillies augmente lui de 21%.

France Bleu Occitanie : quel est le profil des bénéficiaires actuellement ?

Pascal Jacques : les profils sont divers. On accueille beaucoup de personnes seules, isolées, des familles monoparentales, de plus en plus de jeunes depuis la crise du Covid, avec des centres de distributions dédiés aux étudiants près des universités, et de plus en plus de familles à la rue avec de jeunes enfants.

Y a-t-il des critères à respecter pour bénéficier de l'aide alimentaire des Restos ?

La vocation des Restos est de venir en aide aux plus démunis. On distribue en Haute-Garonne chaque semaine 71.000 repas chauds. À Toulouse, il y a trois points de distribution. On distribue aussi des denrées alimentaires à plus de 11.000 personnes en Haute-Garonne. On accompagne les personnes à partir d'un barème, établi à chaque début de campagne, en fonction du revenu des personnes. Or avec le coût de la vie qui augmente, l'inflation sur les produits alimentaires, les charges concernant l'énergie, les carburants pour se déplacer, on a modifié notre barème pour prendre en compte le reste à vivre.

Et du coup vous assistez à une hausse du nombre de bénéficiaires ?

Oui. Et on se rend compte que des personnes qui ont un emploi, même en CDI, mais qui ont un petit salaire, ont de grandes difficultés à s'alimenter.

De quoi avez-vous besoin durant cette collecte ?

On a besoin de tout : des produits frais, des produits laitiers, car on connaît une pénurie pour s'approvisionner sur des produits comme le lait. On a besoin de fruits et légumes et de produits d'hygiène, de produits pour bébé.

Vous êtes 7.200 bénévoles en Occitanie, vous avez des besoins ?

Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour donner de leur temps, de leur énergie. L'engagement est généralement sur un an pour les distributions ou assurer des missions pérennes, mais on peut être bénévole pour des missions d'une heure, deux heures, dans la semaine, pour les collectes. On a besoin de chauffeurs de camion, de personnes pour distribuer l'aide alimentaire, d'assistants dans l'administratif car on aide les gens dans leurs démarches, avec le numérique aussi.

On a aussi besoin de locaux, les centres de distribution deviennent trop petits, notamment pour stocker. Dans chaque département, désormais, on a aussi un centre itinérant, un service mobile en milieu rural.

Avec les prix de l'alimentation qui flambent, craignez-vous une baisse des dons ?

Il y a en effet une grosse inquiétude, on a déjà moins de dons et quelques difficultés d'approvisionnement sur certains produits. Il faut dire que 74% de nos dons proviennent des particuliers ou d'entreprises, 21% des pouvoirs publics, collectivités, fonds européen. Depuis la loi EGALIM, des supermarchés trouvent aussi d'autres voies pour résorber leurs excédents alimentaires. La ramasse, les tournées qui se faisaient auprès de la grande distribution, se raréfie. On s'alimente de plus en plus en circuit court, auprès de producteurs ou d'industries agroalimentaires de la région.