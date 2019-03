Collecte des Restos du Cœur : "Quand vous faites un don en nature, vous savez concrètement à quoi ça va servir"

Ce vendredi, c'est la journée des Restos du Cœur. En plus de la retransmission sur France Bleu du concert des Enfoirés, la collecte nationale des Restos se déroule dans tous les supermarchés ces 8 et 9 mars. Deux événements cruciaux pour Alain Maurice, le responsable des Restos en Moselle-Ouest.

Moselle, France

Les Restos du Cœur à l'honneur ce vendredi ! France Bleu retransmet le concert des Enfoirés, enregistré à Bordeaux fin janvier, à partir de 21h, avec une émission spéciale dès 19h. 42 artistes sont présents pour cette édition : Amel Bent, Liane Foly, Jennifer, Patrick Bruel, Amir, Kendji Girac et bien d'autres. "Cela nous rapporte, tout d'abord, de la notoriété, explique Alain Maurice, le responsable des Restos en Moselle-Ouest. Et puis, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi une ressource financière très importante," un peu moins de 10% des ressources financières nationales, tickets de concerts, CD et DVD compris.

Et ce, malgré la baisse globale de la vente de CD : "Cela se vend encore très bien, parce que c'est un spectacle de grande qualité, et puis il y a des collectionneurs qui veulent tous les avoir depuis celui de 1989 !" Selon les Restos du Cœur, la vente d'un CD permet de financer 17 repas.

Une collecte nationale pour assurer la campagne d'été

Parallèlement, la grande collecte nationale des Restos du Cœur a lieu dans la plupart des grandes surfaces françaises. Alain Maurice le rappelle, "_on a besoin de produits qui se conservent_. Cette collecte va nous permettre d'assurer la campagne d'été, qui commence le 18 mars. Donc, de l'huile, de la farine, du sucre, des conserves, etc..."

C'est souvent dans les zones un peu plus difficiles qu'on a les meilleures collectes."

Il y a des disparités dans les dons. Le responsable des Restos en Moselle-Ouest l'a constaté, ce ne sont pas forcément dans les supermarchés des quartiers les plus chics que les clients sont les plus généreux : "C'est souvent dans les zones un peu plus difficiles qu'on a les meilleures collectes. C'est simplement que les gens sont plus concernés, _certains ont dû à un moment ou à un autre de leur vie passer chez nous_, ça se vérifie très bien par exemple sur la ville de Metz".

Et si les dons en nature sont constants, voire en légère augmentation, les dons financiers sont, eux, en légère baisse. Cela n'étonne pas beaucoup Alain Maurice : "Quand vous faites un don en nature, vous savez concrètement que ce que vous achetez va servir immédiatement. Le don financier... La vie est difficile en ce moment".

12.000 bénéficiaires en Moselle-Ouest

Le nombre de bénéficiaires, lui, est toujours en augmentation, entre 4 et 5% de repas servis en plus, selon Alain Maurice. Le bus qui circule sur Metz, en hiver, lui, a dépassé les 10.000 repas, "c'est beaucoup plus que l'année dernière". 12.000 personnes sont bénéficiaires en Moselle-Ouest, pour deux millions de repas servis par an.

Le profil des bénéficiaires change également. "On a toujours, bien sûr, toutes les personnes au RSA, au chômage, les familles nombreuses, mais on voit poindre beaucoup d'étudiants, de personnes seules, de femmes avec enfants, des retraités..."