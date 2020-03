Collecte des Restos du cœur : vos dons peuvent aider 6.000 bénéficiaires cet été en Côte-d'or

On compte sur vous ce weekend ! avec la grande collecte nationale des restos du cœur à partir de ce vendredi. 85 supermarchés y participent en Côte-d'Or. Le président des Restos dans le département Jean-Denys Barrois le confirme, c'est un moment "important pour alimenter nos centres pour la campagne d'été", même s'il tombe un peu au mauvais moment, avec l'épidémie du coronavirus.

Contexte particulier

Collectes perturbées ? Annulées ? Reportées ? Aux Restos du cœur, une cellule de crise gère la situation presque heure par heure. Pour l'instant, pas d'annulation en Côte-d'Or, mais c'est vraiment l'incertitude qui règne, confirme Jean-Denys Barrois. "On ne sait pas quelle va être la réaction des clients des magasins dans lesquels on sera installés, si nos bénévoles vont avoir des craintes à aller dans les supermarchés et être au contact d'autres gens. C'est très compliqué. Mais je n'ai pas d’information sur des collectes qui n'auraient pas lieu."

"Dans les endroits ou la collecte n'est pas réalisée, il serait question d'organiser une autre collecte plus tard, pour _compenser_. De même que dans des appartements comme le notre, si la collecte ne donnait pas de résultats satisfaisants, on peut imaginer une collecte complémentaire plus tard dans l'année."

Un rendez-vous majeur pour l'association

"C'est très important pour nous", résume Jean-Denys Barrois quand on évoque cette collecte de trois jours. "A l'origine les restos du cœur ne fonctionnaient que l'hiver, de novembre à mars. Depuis 14 ans, les restos du cœur fonctionnent toute l'année. Une deuxième campagne s('installe, d'avril à octobre. Et ce qu'on recueille au cours de cette collecte nous permet d'alimenter les plus de 2000 centres des restos en France. En côte-d'Or, c'est 8.000 bénéficiaires en hiver, 6.000 en été."

Ce que vous pouvez donner :

- Des produits alimentaires de base : pâtes, riz, conserves, plats cuisinés individuels

- Des produits pour bébés : couches, lait maternel

- Des produits hygiéniques