Pour répondre à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, l'antenne sarthoise des Restos du Cœur lance une collecte départementale exceptionnelle vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021.

Collecte exceptionnelle des Restos du Cœur en Sarthe les 8 et 9 octobre : où donner

Collecte exceptionnelle des Restos du Cœur en Sarthe les 8 et 9 octobre : les produits d'hygiène et les produits pour bébé sont prisés.

En raison de l'augmentation de bénéficiaires, les Restos du Cœur de la Sarthe organisent ce vendredi 8 et samedi 9 octobre une collecte départementale exceptionnelle avant le début de la campagne d'hiver. "Nous avons de gros besoins. On compte 20 à 25 % de bénéficiaires en plus par rapport à l'an dernier" constate Marie-Antoinette Vila, en charge de cette collecte. Dans la Sarthe, l'association compte ainsi 7000 personnes inscrites cette année, un chiffre amené à évoluer avec les inscriptions pour la nouvelle campagne à partir du 22 novembre.

Un besoin particulier de produits d'hygiène féminine

Parmi les produits dont les Restos du Cœur ont le plus besoin : les produits d'hygiène féminine ainsi que pour les bébés (couches, alimentation). Les conserves sont toujours les bienvenues, "mais privilégiez plutôt les petites boîtes de plat préparé ou de légumes, car les grandes boîtes ne sont pas pratiques pour les personnes seules" précise la responsable de la collecte. Les produits d'entretien sont aussi appréciés. Attention, pas de produit frais.

Tous les magasins ne participent pas forcément

La liste de magasins participants a été adaptée au nombre de bénévoles, qui manquent eux aussi. Voici la liste sur l'agglomération du Mans :

Le Leclerc des Fontenelles

Coulaines : Carrefour Market Coulaines.

La Bazoge : U express.

Arnage : Super U.

Allonnes : Leclerc, Lidl Allonnes,

Saint-Georges-du-Bois : Utile.

Le Mans : Super U Libération, Carrefour chasse royale, Carrefour Market université, U Express Bollée, Carrefour sud , Carrefour La Pointe, Carrefour Geneslay, Lidl Geneslay, Intermarché Béner, Lidl Béner.

Dans les communes suivantes, la plupart des magasins sont partenaires de la collecte : Connerré, la Ferté Bernard, Parigné-l'Évêque, La Suze, Saint Calais, Yvré le Polin, Château du Loir et Conlie.