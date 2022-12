Collecte nationale d'armes : 150.000 armes et 4 millions de munitions collectées

La collecte d'armes non déclarées a pour but de prévenir les violences intrafamiliales notamment.

En huit jours, ce sont 150.000 armes et 4 millions de munitions non déclarées qui ont été déposées par des particuliers dans les 300 sites de collecte mis en place partout en France. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin salue ce vendredi le "succès de l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État". Succès qui "participe grandement à prévenir les violences intrafamiliales, les accidents domestiques et les vols d'armes".

"Les départements de la Gironde, du Nord, du Finistère, du Pas-de-Calais et du Morbihan sont ceux dans lesquels l'opération a connu la plus grande réussite", selon le communiqué du ministère.

Par ailleurs, d'autres armes, jusqu'ici non déclarées par leur propriétaire, ont été enregistrées à cette occasion dans le "système d'information sur les armes", permettant leur "régularisation". 50.000 en tout. "Près de 200.000 armes sont ainsi sortes de la clandestinité", se félicite le ministre.

Un succès qui s'explique notamment selon le ministère de l'Intérieur par le fait que l'opération soit "assortie d'une garantie d'absence de poursuites administratives ou judiciaires pour détention illégale d'armes". L'opération est d'ailleurs prolongée jusqu'au 6 décembre dans l'agglomération parisienne . Le ministère annonce enfin une "réforme de la procédure d'abandon d'armes à l'État" à venir.