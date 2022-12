Collecte nationale d'armes : près de 1.600 armes et 20.800 munitions collectées en Indre-et-Loire

Pendant une semaine, les Français ont pu déposer leurs vieilles armes hérités ou trouvées dans les greniers dans les 300 sites de collecte mis en place partout dans le pays. Au total, 150.000 armes non déclarées ont été récoltées au niveau national ainsi que 4 millions de munitions. En Indre-et-Loire, les policiers et les gendarmes ont reçu 1.559 et environ 20.800 munitions selon les chiffres de la préfecture.

"Merci à tous pour votre mobilisation" a lancé la préfète d'Indre-et-Loire sur son compte Twitter. Un succès qui s'explique notamment selon le ministère de l'Intérieur par le fait que l'opération soit "assortie d'une garantie d'absence de poursuites administratives ou judiciaires pour détention illégale d'armes". Il est toujours possible de se dessaisir d’armes héritées ou trouvées en prenant rendez-vous au commissariat de Tours ou dans la brigade de gendarmerie la plus proche.

Si vous souhaitez conserver vos armes, les créations de comptes dans le S IA, le système d'information sur les armes, peuvent toujours s'effectuer en se connectant sur sia.detenteurs.interieur.gouv.fr . Les chasseurs ont, eux, jusqu'au 30 juin 23 pour créer un compte sur le SIA et enregistrer leurs armes.