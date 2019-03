Collecte nationale des Restos du coeur : on cherche des bénévoles près de Saint-Malo

Vendredi et samedi les Restos du coeur organisent une collecte nationale de denrées alimentaires et de produits d'hygiène notamment aux portes des supermarchés. A Dol-de-Bretagne, près de Saint-Malo, on manque encore de bras.

Les Restos du coeur de Saint-Malo se préparent à la collecte nationale de produits alimentaires et non alimentaires qui a lieu vendredi et samedi aux portes des grandes et moyennes surfaces. L'an dernier, l'association avait récolté localement 19 tonnes de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène et de beauté qui ont été intégralement utilisés pour les bénéficiaires du pays de Saint-Malo. Cette collecte est capitale pour permettre aux Restos de Saint-Malo d'être ouverts toute l'année et de faire des distributions hiver comme été. 500 personnes sont bénéficiaires cette année; 2900 repas sont servis chaque semaine.

Bernadette et Victoria deux bénévoles du centre de Saint-Malo © Radio France - Loïck Guellec

Pénurie de bénévoles à Dol-de-Bretagne

Si les bénévoles sont en nombre suffisant sur Saint-Malo, Cancale ou Saint-Méloir-des-Ondes, l'association tire la sonnette d'alarme pour Dol-de-Bretagne. Actuellement, il n'y a pas assez de bénévoles dans la commune pour le week-end prochain "il nous en faut une dizaine pour vendredi et samedi" explique Olivier Billeau responsable du Centre "il faut aimer le contact humain car on distribue un flyer à l'entrée du magasin et on récupère les produits après les caisses et chaque fois c'est l'occasion de discuter avec le public". (Si vous êtes intéressé, vous devez vous porter candidat ( il faut le faire par mail ad35.stmalo@restosducooeur.org en mettant vos coordonnées).

Les priorités de la collecte

Pour la collecte de vendredi et samedi, les Restos du coeur de Saint-Malo attendent en priorité des conserves légumes et poissons, des plats préparés, des produits d'hygiène (shampooing, gel douche, savon..), des produits infantiles (lait, couches..) ou encore du thé, café, chocolat en poudre, confiture et miel pour le petit déjeuner. Les petits conditionnements sont souhaités pour les nombreux bénéficiaires vivant seuls.

Vendredi soir place aux Enfoirés

Ce week-end de collecte devrait être encouragé par le spectacle des Enfoirés diffusé vendredi soir sur France Bleu et TF1. Patrick Bruel, Soprano, Mimy Mathy et bien d'autres seront sur scène. Une générosité des artistes qui fait chaud au coeur de Martine, bénévole depuis l'an dernier "Ils véhiculent une générosité et une solidarité c'est important qu'il n'y ait pas que nous à parler de ces besoins de solidarité. Il y a beaucoup de misère; des français dénoncent l'assistanat mais il y a des gens qui ne peuvent pas se suffire à eux mêmes. Je vois aux Restos du coeur de Saint-Malo un monsieur qui est handicapé; si on n'était pas là qu'est-ce qu'il deviendrait ?"