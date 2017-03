Collecte nationale des Restos du cœur vendredi et samedi

Les Restos du coeur organisent vendredi et samedi une collecte nationale et seront présents dans plus de 6.000 grandes surfaces pour réceptionner conserves, plats cuisinés, produits pour bébés ou d'hygiène.

Les Restos du cœur font appel à la générosité des Français, vendredi et samedi. Une collecte nationale aura lieu dans plus de 6.000 grandes surfaces. Les bénévoles attendent les clients à l'entrée des magasins pour leur remettre la liste des produits utiles : boites de conserve, savon, coton, gâteaux, etc. Et ils réceptionnent les produits achetés pour être donnés à la sortie des caisses.

L'an dernier, 72.000 bénévoles avaient collecté 7.370 tonnes de denrées, soit plus de sept millions de repas supplémentaires. Cette année, l'association fondée par Coluche s'est fixé comme objectif de dépasser les 7.500 tonnes de denrées collectées, soit l'équivalent de 7,5 millions de repas. Au total, en 2015-2016, les Restos du coeur ont distribué 103.000 tonnes de denrées dont 41% sont issues de collectes, et distribué 132,5 millions de repas.

Vendredi matin, certaines antennes locales des Restos cherchaient encore des bénévoles pour cette collecte.