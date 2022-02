Collecte Nationale, les bénévoles des Restos du Cœur TOUJOURS mobilisés

Grand rendez-vous de solidarité et de convivialité, la Collecte Nationale des Restos du Cœur a lieu ces 4, 5 et 6 mars, partout en France. L'association a besoin de vous pour faire de cette journée un succès.

Les bénévoles des restos du cœur vous donnent rendez-vous les 4, 5 et 6 mars dans vos hypers, supermarchés et magasins de proximité. L’objectif ? Collecter le maximum de produits pour assurer une continuité de l’aide toute l’année.

Claude Bougères, responsable du pôle Bénévolat des restos du cœur était notre invitée ce lundi 28 février dans l’émission “Circuits bleus, côté experts”. Elle nous a précisé les besoins.

“Il ne faut pas oublier les produits d’hygiène qui coûtent très chers” Copier

Lors de ces collectes, ce ne sont pas moins de 23.000 bénévoles ponctuels qui rejoignent les 70.000 engagés toute l’année au sein des 1.923 centres que comporte l’association.

Sans bénévole, on n'est rien

Alors quand on parle de bénévoles pour les Restos du cœur, on pense immédiatement à tous ceux et toutes celles qui distribuent les repas ou qui donnent de leur temps pour réceptionner les denrées alimentaires et produits d’hygiène lors des journées de collecte.

Pourtant les besoins de l’association sont nombreux et variés et nécessitent des bénévoles avec des compétences et des disponibilités différentes.

“Les restos offrent une diversité de missions, d’activités et de profils” Copier

--> Consulter les annonces

Actifs, étudiants, temporairement en arrêt d’activité professionnelle... La crise sanitaire a généré un déclic chez de nombreux français qui souhaitent désormais donner un peu plus de sens à leur vie et prêter mains fortes aux associations caritatives.

Des nouveaux bénévoles oui, mais des citoyens qui n’ont pas forcément les moyens de se libérer par journée entières nous confie Claude Brugères. L’enjeu des Restos du cœur est donc aujourd’hui “d’adapter ses schémas de fonctionnement pour ces nouvelles propositions de bénévolats”.

Aujourd’hui, 1 personne sur 2 accueillie à moins de 25 ans

Mais si la Covid a fait naître chez certains un élan de solidarité, elle a aussi été désastreuse pour tous les bénéficiaires. “Il y a un isolement de plus en plus marqué et de nouveaux publics”

"On a vraiment constaté une dégradation énorme de la précarité” Copier

En 1985 était lancée la première campagne des Restos du Cœur et 8,5 millions de repas avaient été distribués. 36 ans plus tard, ce sont 142 millions de repas équilibrés qui ont été distribués par l’association à 1,2 million de personnes accueillies (2020-2021).

2022, un air d’Enfoirés

Le concert des Enfoirés 2022 enregistré à Montpellier au mois de janvier est diffusé ce vendredi 4 mars sur TF1 et en simultané sur France Bleu.

Une quarantaine d'artistes a participé à ce concert unique. Parmi eux, Jérémy Frérot dont la grand-mère est bénévole pour les Restos du Cœur depuis 20 ans sur le bassin d'Arcachon. Notre reporter Quentin Lhuissier était sur place. Il a pu rencontrer Zazie, juste après un moment scénique partagé avec les bénévoles

Zazie : “C’est un des tableaux les plus émouvants” Copier

A noter que dès le samedi 5 mars, les doubles CD et DVD des Enfoirés seront disponibles dans tous les points de vente et kiosques. Chaque exemplaire vendu, ce sont 17 repas offerts aux Restos du Cœur.