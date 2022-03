Collecte pour l'Ukraine : 33 m³ de marchandises récoltés au CCAS de Tours, qui suspend son appel aux dons

Les mairies de Tours et de Joué-lès-Tours annoncent suspendre leur collecte de dons pour l'Ukraine ce lundi, ou ce mardi soir. En cause, le très grand nombre de marchandises récoltées ces dix derniers jours. La Protection civile d'Indre-et-Loire appelle maintenant aux dons financiers.

L'appel aux dons pour le peuple ukrainien a très bien fonctionné en Indre-et-Loire, tellement bien fonctionné que le CCAS, le Centre communal d'action sociale, de la mairie de Tours a annoncé ce lundi suspendre sa collecte. Pour la ville de Joué-lès-Tours, cette collecte prendra fin ce mardi soir.

Plus de 1.300 couvertures, 30.000 couches

Dans le département d'Indre-et-Loire, la Protection civile a recueilli un nombre impressionnant de dons qu'il va maintenant falloir faire partir en Pologne, là où sont installés les camps de réfugiés, voire directement en Ukraine. Au niveau national, l'association a plus de 5.000 palettes en attente de départ. "On a plus d'une trentaine de palettes de matériaux qui ont été envoyés sur Orléans. Pour le moment, on a environ 1.350 couvertures, couettes et duvets, 20.400 serviettes hygiéniques, 3.000 flacons de gel douche, 24 cartons de dentifrice, 12 cartons de brosses à dents, 240 bombes de mousse à raser, huit cartons de rasoirs, 900 boîtes de mouchoirs, 270 boîtes de lait en poudre. On a neuf cartons de coton pour bébé, 540 paquets de lingettes, 200 flacons d'hygiène pour les bébés, 30.000 couches, 12 berceaux, 9 mètres cubes de matériel de secours" liste Charlie Cormier, le président départemental de la Protection civile.

Aucune autre collecte relancée pour l'instant

Il rassure, les dons seront bien envoyés. Mais ça va s'étalonner sur les prochaines semaines. Pour le moment, aucune autre collecte n'est donc relancée. La Protection civile appelle maintenant à des dons financiers. Ce sont ceux-ci qui permettront d'acheter des groupes électrogènes ou des matériels lourds de réanimation.

En dix jours, on a déjà pu recevoir 33 mètres cubes de dons, ce qui correspondait à deux camions pleins - Rachel Moussouni, adjointe à Tours

D'où la décision prise par Rachel Moussouni, l'ajointe à la mairie de Tours chargée de l'Action sociale, par ailleurs vice-présidente du CCAS de la ville, de suspendre l'appel aux dons. "En dix jours, on a déjà pu recevoir 33 mètres cubes de dons, ce qui correspondait à deux camions pleins, sauf les vêtements et les denrées alimentaires qui n'ont pas pu être transportés parce qu'il y avait des listes très précises par rapport aux catégories d'objets ou de biens qui étaient attendus. On a essayé de voir si on pouvait transférer de notre côté les denrées alimentaires ou des vêtements. Pour l'instant, la banque alimentaire, les Restos du cœur, c'est pareil. Ils sont débordés, ils n'ont pas de stockage possible. Donc on est en attente".

Par ailleurs, les mairies appellent toujours à se rendre sur la plateforme parrainage.refugies.info si vous souhaitez héberger ou aider les personnes réfugiées en France.