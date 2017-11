Collecte pour les Restos du cœur : "nous avons surtout besoin de couches et de produits d’hygiène pour bébés"

les Lions Clubs et les Restos du cœur organisent deux journées de collectes spécifiques pour les bébés. Des bénévoles vous attendent jusqu’à samedi soir dans plusieurs grandes surfaces d’Aix-les-Bains, Albertville, Annecy, Annemasse, Chambéry et Cluses.

L’année dernière, près de 3 tonnes d’aliments, produits pour l’hygiène et couches avaient été collectées en Pays de Savoie. Le record est à battre. "Tous les ans, les gens donnent un peu plus", se félicitent les responsables des Lions Clubs. L’association à l’origine de cette collecte pour les Relais du cœur des Restos (lieux dédiés aux bébés et enfants des bénéficiaires) est en déjà à sa 15e année de présence sur le terrain. "Une trentaine de bénévoles sont mobilisés ce vendredi et ce samedi sur la Haute-Savoie", indique Eric Gigleux. "Nous avons des points de collecte à Annecy, Annemasse et Cluses", poursuit le responsable des Lions. "En Savoie aussi nous serons présents notamment à Albertville, Aix-les-Bains et Chambéry."

Des couches plus que des petits-pots

Les bénévoles vous attendent jusqu’à samedi en fin de journée à l’entrée de plusieurs centres commerciaux. Ils vous remettront une liste de produits qui seront ensuite donnés aux différents Relais du cœur des Pays de Savoie. "Les gens achètent beaucoup de petits-pots mais nous surtout besoin de couches et de produits d’hygiène."

Des petits-pots on en a beaucoup, il faut mieux du lait en poudre, des jus de fruits, des couches et des produits d’hygiène." - Eric Gigleux, Lions Clubs des Pays de Savoie

ECOUTEZ Eric Gigleux, Lions Clubs des Pays de Savoie Copier