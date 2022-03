Collecte XXL à Villedieu-sur-Indre pour aider le peuple ukrainien

Depuis le début de l'invasion Russe en Ukraine, un très gros élan de solidarité s'est mis en place à travers la France notamment via des collectes de dons. C'était le cas ce week-end à Villedieu-Sur-Indre, près de Châteauroux. La générosité a été encore plus forte que prévue. Une belle suprise !

C'est probablement la plus grande vague migratoire depuis la Seconde guerre mondiale ! Plus d'un million et demi d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Le conflit a également fait un million de déplacés à l'intérieur même de l'Ukraine. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont tout perdu dans l'offensive russe. Pour leur venir en aide, des collectes ont lieu en France depuis quelques jours. Les dons affluent en nombre. La générosité a encore été au rendez-vous, elle a même battu des records, ce week-end à Villedieu-sur-Indre, une commune d'environ 2500 habitants, près de Châteauroux.

Collecte pour l'Ukraine à Villedieu-Sur-Indre - reportage Copier

Les Doudous prêts à partir pour le front

Dès le samedi, en l'espace de quelques heures, des kilos de vêtements, des cartons entiers de produits d'hygiène, de couches ont été collectés dans le bâtiment des services techniques de la commune. Au milieu de tout cela, un gros doudou, tout doux dépasse. Un nounours, prêt à partir au front, comme les jouets que vient déposer Noa.

L'un des nombreux doudous qui partiront sur le front, pour aider les enfants ukrainiens. . © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le petit garçon les regarde une dernière fois, un peu triste de les laisser mais bien conscient de faire une belle action : "il y a de enfants qui sont partis très très vite, ils n'ont pas eu le temps, forcément, de prendre des jouets pour jouer dans les bunkers. C'est un peu triste de voir ça" confie-t-il, en tendant la boîte où se trouvent notamment une peluche de Mickey et une de Winnie l'ourson.

Noa et son petit frère Léo ont donné des jouets, notamment des peluches de Mickey et Winnie l'Ourson pour des enfants ukrainiens. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"On se dit : et si chez nous ça arrivait ?" (Lucette)

Un peu plus tôt dans la matinée, ce dimanche, Lucette a amené un transat pour bébé et les jouets de ses petits enfants. Elle a été très touchée par les images vues à la télé et dans les journaux : "quand on voit ces mamans qui partent avec leurs petits enfants, qui pleurent ... On se dit - si chez nous ça arrivait ? - Quand on a une famille c'est très très émouvant !" confie la retraitée.

En l'espace de deux demi-journées, des kilos de vêtements, plusieurs cartons de brosses à dents, dentifrices, gels douche, paquets de couches et jouets ont été récoltés. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Marie-France ne cache pas non plus son émotion, elle a la voix qui tremble de colère et de tristesse : "Ca me rappelle quand ma mère me racontait l'exode de 1940 et quand on voit ça ... C'est terrible ! Terrible !"

Comme Lucette et Marie-France, beaucoup d'habitants sont venus donner, choqués par l'ampleur du conflit et les conséquences pour le peuple ukrainiens. Copier

"C'est la masse, le nombre qui nous surprend !" (Xavier Elbaz, maire de Villedieu-Sur-Indre)

Xavier Elbaz, le Maire de Villedieu-sur-Indre décompte "un, deux, trois .. on vient d'ouvrir le quatrième cartons de gels douches !". Il est réellement surpris de la générosité dont font preuve ses administrés.

Xavier Elbaz, le maire de Villedieu-Sur-Indre a été surpris par l'élan de générosité et l'ampleur des dons, notamment de produits d'hygiène. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Certains produits ont été donnés en très grand nombre constate-t-il : "les brosses à dents et le dentifrice ont connu un grand succès, les couches également car on doit avoir dépassé le millier de couches individuelles !" .

"on doit avoir dépassé le millier de couches individuelles !" se réjouit le maire de Villedieu-Sur-Indre, Xavier Elbaz. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"C'est la masse, le nombre qui nous surprend. Les gens ont vraiment répondu à l'appel" souligne Xavier Elbaz, pour qui le plus dure commence. Il va falloir trier et ranger l'ensemble des dons avant de les confier à la protection civile de l'Indre, qui les remettra à l'échelon régional puis nationale. Les dons seront ensuite expédiés direction la frontière ukrainienne avec la Pologne.

Xavier Elbaz, le maire de Villedieu-Sur-Indre a été surpris par la quantité récoltée, notamment dans les produits d'hygiène. Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Où donner cette semaine à Châteauroux ?

La collecte continue jusqu'au 11 mars sur Châteauroux au centre technique municipal. Il faut venir de 8 heures à 12 heures, au 15 rue Roland Garros.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une collecte a également lieu dans les boutiques de Châteauroux tout au long de la semaine. Plusieurs commerçants ont accepté d'être des points de collectes. La liste est disponible sur la page Facebook des Boutiques de Châteauroux.