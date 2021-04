Collectes annulées et manque de donneurs : l'EFS de Poitiers lance un appel urgent aux dons de sang

L'établissement français du sang dans la Vienne lance un appel urgent aux dons, de plus en plus rares à cause de la crise sanitaire. Malgré les vacances de Pâques, le nouveau confinement et la pandémie qui n'en finit plus, pour autant il ne faut pas oublier d'aller donner son sang si vous le pouvez. Ce sont des vies qui sont en jeux selon Sandrine Couic, responsable de l'EFS à Poitiers.

"Ce qui se passe en ce moment, c'est que nos réserves sont relativement faibles. On devrait être à peu près pour la région Nouvelle-Aquitaine à 10.000 poches journalières et on est à 8.600. Donc on commence à tirer la sonnette d'alarme et essayer de motiver les donneurs pour qu'ils viennent plus à nos collectes", explique Sandrine Couic.

La pénurie est accentuée par la crise sanitaire du covid 19 selon elle. "On sait pertinemment qu'au niveau des vacances, quand il y a des jours fériés, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais avec le covid, on se heurte à plein de collectes qui s'annulent soit dans les entreprises - avec la hausse du télétravail - ou dans les établissements scolaires (...) cette accumulation de beaucoup de collectes annulées explique un peu la baisse de nos stocks actuels."

10.000 dons nécessaires chaque jour en Nouvelle Aquitaine

Selon elle, certains poitevins hésitent à aller leur sang à cause du coronavirus mais Sandrine Couic tient à rassurer. "Il faut savoir que toutes les mesures sanitaires sont respectées. D'ailleurs, nos collectes se font sur rendez-vous, cela permet de mieux gérer le flux des donneurs."

Les besoins sont toujours les mêmes et il est crucial d'avoir des stocks de dons de sang toujours important. "Il y a peut être moins de monde sur la route, mais les accidents sont beaucoup plus graves parce que les gens roulent beaucoup plus vite. On a aussi besoin de dons par exemple, pour toutes les personnes qui sont sous chimio et qui ont besoin de transfusions. Toutes les greffes aussi. On ne pourrait pas entreprendre de greffes s'il n'y avait pas de transfusion. Des enfants leucémiques, par exemple aussi, ont besoin de transfusions chaque jour pendant plusieurs semaines. Même une jeune femme qui vient d'accoucher, qui fait une hémorragie de la délivrance, a besoin de sang aussi. Donc, tous ces besoins cumulés font qu'on a besoin de 10.000 dons de sang par jour", alerte-t-elle.

"En une heure on peut sauver trois vies"

Donner du sang c'est donc sauver des vies et c'est le slogan de l'EFS. "En une heure, on peut sauver trois vies puisque votre poche de sang est séparée en trois parties : les globules rouges, le plasma et les plaquettes et peuvent aller à trois receveurs différents (...) en une heure c'est quand même un super pouvoir !"

De nombreux rendez-vous sont libres pour donner son sang cette semaine à Poitiers et dans plusieurs centres de la Vienne. La Maison du don de Poitiers vous accueille sur rendez-vous uniquement pour un don de sang, de plasma ou de plaquettes. Toutes les informations pour donner sont sur le site de l'Etablissement Français du sang.