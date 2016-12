Collioure renforce sa sécurité pour le feu d'artifice du Nouvel An

Près de 15.000 personnes sont attendues pour le feu d'artifice qui se déroulera samedi soir sous bonne garde.

C'est l'événement le plus attendu de l'année à Collioure. Le feu d'artifice illuminera une fois de plus la commune et la Méditerranée.

Dans un contexte de lute contre le terrorisme, la mairie a employé les grands moyens pour assurer la sécurité des milliers de fêtards. Entre militaires, gendarmes, policiers municipaux et agents privés ils seront une centaine à patrouiller dans les rues.

A Collioure, le reportage d'Alfred Aurenche Partager le son sur : Copier

Pour la première fois, une surveillance depuis la mer

Tous les cas de figures ont été étudiés. Un dispositif anti-intrusion sera installé avec des dalles en béton qui barreront les accès au "périmètre de liberté" voulu par le maire Jacques Manya. La circulation sera même interdite en ville à partir de 21 heures, et ce, jusqu'à 1 heure du matin.

La surveillance s'établira aussi depuis la mer, et c'est une première, puisque deux bateaux patrouilleurs veilleront à prévenir des potentiels mouvements de foule sur le front de mer.

Tout le monde pourra donc faire la fête sereinement mais pas jusqu'au bout de la nuit puisque les bars et les restaurants devront fermer leurs portes dès 2h30.

Le plus important semble être ailleurs pour le village : il renouera avec sa tradition pyrotechnique, après avoir été contraint d'annuler les feux d'artifices de la Saint-Vincent le 16 août dernier à cause d'une sécurité insuffisante.

"Personne n'a peur et on continuera de faire la fête comme on l'entend" - un habitant de Collioure

Près de 15.000 personnes sont attendues. Habitués ou curieux d'un soir, tous sont impatients d'assister au spectacle : "A Collioure, personne n'a peur et on continuera de faire la fête comme on l'entend" confie d'ailleurs un habitant. La municipalité conseille à tous les participants de venir dès 18 heures pour éviter la cohue.