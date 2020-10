Collisions avec un sanglier : comment les éviter

Une conductrice a été blessée lors d’une collision avec des sangliers dans le Tarn ce lundi matin. Des sangliers de plus en plus nombreux et les accidents se multiplient. En cas de mauvaise rencontre il faut freiner et ne pas dévier de sa trajectoire.

Un accident spectaculaire sur l’A68, la nuit dernière entre Albi et Toulouse. Une femme de 26 ans a été légèrement blessée alors qu’elle a heurté trois sangliers. Il était 4h30 du matin.

Des accidents récurrents. Selon la fédération de chasseurs, l’année dernière, il y aurait eu une dizaine de collisions avec les sangliers sur l’A68. Et pourtant, 300.000 euros sont investis chaque année dans la sécurisation de l’A68 pour empêcher le passage d’animaux sauvages. Ce programme a été lancé il y a six ans, mais il reste des zones qui ne sont pas sécurisées. Il faut aussi, chaque année, réparer les grillages abimés sur cette autoroute qui est gratuite est qui a plus de sorties et d’entrées que de nombreuses autoroutes payantes.

Réchauffement climatique

Des investissements pour lutter contre les sangliers qui devraient augmenter. Plus de moyens, car les sangliers sont de plus en plus nombreux partout en Europe. La raison : c’est sans doute le réchauffement climatique. Et puis, de façon plus conjoncturelle, cette année, à cause du confinement, il y a eu moins de battues. Dans la zone Midi-Pyrénées, l’augmentation la plus forte a été notée dans le Gers, ou encore les Hautes-Pyrénées. Mais le président de la fédération de la chasse dans le Tarn, David Eymard, prévient : on doit maintenant prendre en compte les sangliers partout. " Il y a des zones plus larges qui sont en broussailles autour des infrastructures routières ou les sangliers se développent. Mais c'est aussi le cas dans les zones périurbaine. Là où l'habitat est un peu lâche. Cela a été le cas autour de Castres, notamment autour du Golf. Mais on se rend compte que partout où il y a des zones qui s'enffrichent, elles deviennent des zones potentiellement favorables pour les animaux sauvages."

En Haute-Garonne, les sangliers sont d’ailleurs équipés de GPS pour comprendre comment ils agissent en secteur urbain.

Freiner et ne pas dévier

Une collision peut donc arriver plus souvent qu’on ne le croit. Alors comment faut-il réagir au volant ? Grégor Raymondis est le directeur du circuit d’Albi. Il est pilote et donne des cours de pilotage. "La meilleure attitude est de garder le volant droit et de freiner le plus fort possible. Il faut baisser la vitesse au plus vite. Et faire confiance au véhicule. Et tant pis, quitte à rencontrer un obstacle, le faire avec le volant droit pour ne pas partir dans le décor."

Dans le Tarn, les chasseurs tuent 5.000 sangliers par an. 11.000 dans l’Aveyron. 99% sont tués lors de battues.