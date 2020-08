Ce sont les premières communes du Limousin à imposer le port du masque. Turenne et Collonges-la-Rouge en Corrèze en ont décidé ainsi. L'obligation prend effet dès ce vendredi.

Corrèze : le port du masque obligatoire à Collonges-la-Rouge et à Turenne

Collonges-la-Rouge fait partie des "Plus beaux villages de France". C'est l'un des plus visités du genre en France.

"Nous recevons une très grande quantité de visiteurs" rappelle Michel Charlot le maire de Collonges-la-Rouge. Plus encore d'ailleurs cette année précise-t-il puisque la clientèle française s'est largement rabattue sur les destinations campagnardes, crise du Covid oblige. Ce qui fait donc beaucoup du monde dans les rues du petit village médiéval, comme c'est le cas aussi à Turenne. Deux des sites les plus visités du Limousin. Ce qui justifie donc pour les maires des deux communes et pour la préfecture cette obligation de porter le masque.

Des arrêtés préfectoraux

L'obligation prend effet dès ce vendredi. Ce sont des arrêtés préfectoraux qui portent cette décision. "Ça change la donne en ce qui concerne l'amende" précise Yves Gary, le maire de Turenne. De fait les contrevenants seront passibles d'une amende de 135 euros, au lieu de 35 dans le cas d'un simple arrêté municipal

Uniquement dans les centres historiques

"L'idée est vraiment d'assurer la sécurité là où le risque est le plus pressant" souligne Michel Charlot. Seule la partie de la commune qui est vraiment fréquentée par les touristes est donc concernée par l'interdiction. A savoir le centre historique médiéval. C'est la même chose à Turenne. Pour la même raison le port du masque devient obligatoire dans les deux villages uniquement en journée, lors de la forte affluence touristique, soit de 10 h le matin à 20 h le soir.

Un match couvert

La préfecture de la Corrèze a pris en outre un arrêté pour imposer le port du masque durant le match entre le CAB et Valence Romans ce vendredi à Tulle. Cela concerne uniquement les plus de 11 ans, dans l’enceinte du stade Alexandre Cueille ainsi qu’aux abords du stade de 17 h à 23 h.