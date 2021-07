Collonges-la-Rouge : "On observe une nouvelle forme de tourisme"

Une saison vraiment pas comme les autres. A Collonges-la-Rouge, le pic de la saison touristique, très attendu par les professionnels, est chaque année, entre le 15 juillet et le 15 août. En matière de fréquentation, ils sont bien là, les rues sont pleines, mais leur profil change.

"Je pense qu'on assiste à une mutation du tourisme", observe le maire, Michel Charlot. "On voit des plaques d'immatriculation étrangères, très peu de britanniques, mais beaucoup de belges et de néerlandais. Et puis il y a des plaques d'Europe du Nord, de Norvège en particulier, ils viennent en voiture jusqu'ici, on est un peu surpris. Mais la majorité ce sont des gens qui habitent dans un rayon de 100 kilomètres, et qui viennent passer une journée ici"

Collonges-La-Rouge, un patrimoine riche en Corrèze © Radio France - Thibaut Oulerich

Ces touristes de 2021, au delà de leur provenance, ont une autre particularité, ils consomment moins. "Ils viennent manger leur pique-nique souvent. On ne voyait pas ça les autres années", s'étonne le maire. Certains commerçants en subissent les conséquences, comme cette pizzéria. "Moi je travaille ici depuis 9 ans, et je n'ai jamais vu ça, en plus les gens ont l'air triste. Je pense qu'avec le Covid, les annonces de Macron, les gens fuient. On peut pas dire qu'on est fatigué cette année", désespère Delphine, une serveuse.

Quelques commerces plus loin, Lionel vend des produits du terroir. "La consommation a changé, les clients achète moins. Et ça va être des achats plus réfléchi, ils vont se faire plaisir avec du foi gras par exemple", constate-t-il.

La forme des hébergements

Mais les rues de Collonges-la-Rouge sont quand même bien remplies. Les hébergements ne connaissent pas l'effet Covid. Cet hôtel ne voit pas la différence avec les autres années : "Mon carnet de commande est plein jusqu'à la mi-août ! Et la majorité des clients de l'hôtel viennent ensuite dans notre restaurant, donc on fait quand même le plein", se réjouit Marie-Dominique, la gérante. Le camping du village lui non plus, ne connait pas la crise. Plus d'hébergements disponibles jusqu'à fin août.