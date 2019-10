La légalisation d'un cannabis thérapeutique débattue jeudi au colloque ATHS de Biarritz

La suite du colloque international ATHS (Addictions, Toxicomanies, Hépatites et Sida). Ce colloque international réunit des chercheurs à l'espace Bellevue avec jeudi après midi une conférence débat dont le thème est : Cannabis, entre prohibition et légalisation.

Va t'on vers la légalisation du cannabis en France? Un colloque international, ATHS à Biarritz, pose la question jeudi après midi. ATHS signifie Addictions, Toxicomanies, Hépatites et Sida. Ce colloque réunit chaque année des chercheurs à l'espace Bellevue.

Vers un cannabis thérapeutique en France ?

Jeudi, à partir de 17 h, une conférence débat sera organisée sous le thème suivant : Cannabis, entre prohibition et légalisation : quelles politiques ? L'occasion d'y découvrir trois manières, trois politiques des drogues selon que l'on se trouve en France, aux Etats Unis et en Uruguay. Les conférenciers seront :

Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et de la Toxicomanie (OFDT)

Milton ROMANI, représentant de l’état Uruguayen qui autorise la culture du cannabis à des fins thérapeutiques.

Andrew Freeedman, avocat, conseiller du Gouverneur et homme clef de la légalisation du cannabis au Colorado.

Autres personnalités participant au débat : Bernard Kouchner (co-fondateur Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde et ministre de la Santé 2007-2010), Bernard Roques (professeur émérite, membre de l'Académie des Sciences, auteur du rapport sur la dangerosité des drogues), Amine Benyamina (professeur de médecine, addictologue, Président de la Fédération Française d’Addictologie), Joan Colom (professeur de médecine , addictologue, directeur de l'Agence de Santé Publique de Catalogne) et Patrick Aeberhard (président de Médecins du Monde de 1986 à 1990 puis Président d’honneur).

Au colloque ATHS de Biarritz © Radio France - Jacques Pons

Un député de la Creuse en pointe sur la question

Un absent lors de ce débat : le député LReM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, membre de la mission d'information parlementaire sur les usages du cannabis. Il n'a pu se déplacer à Biarritz mais sera l'invité de France Bleu Pays Basque (de 08h08 à 08h15) (on pourra le réécouter ici). Jean-Baptiste Moreau se positionne en faveur d'une légalisation (encadrée et par étapes) : d'abord d'un cannabis à usage thérapeutique puis éventuellement un cannabis récréatif.

1 million de malades pourraient être soulagés par les effets du cannabis

Ce type de cannabis pourrait aider 1 million de personnes en France. Le cannabis soulage vraiment. Les études lancées sur le sujet le prouvent. Le professeur Bernard Roques l'atteste :

Le professeur Bernard Roques annonce les sorties proches de deux médicaments à base de cannabis Copier

Le professeur Bernard Roques au colloque ATHS de Biarritz - Franck Laharrague

Le cannabis thérapeutique pourrait aider par exemple 900.000 patients atteints notamment de la maladie d’Alzheimer mais aussi de glaucomes. Le cannabis pourrait aussi soulager les épileptiques ou les personnes victimes de cancers. Témoignage de Arkaitz Colina, l'un des responsables du centre d'oncologie Bizia à Bayonne :

Arkaitz Colina, responsable de Bizia au centre hospitalier de Bayonne Copier

Le département de la Creuse en pointe pour la légalisation du cannabis thérapeutique

Le 5 avril dernier, le premier ministre signait le Plan particulier pour la Creuse. Il contient une mesure sur le cannabis thérapeutique. L'idée est appuyée en France par 16 députés emmenés par Jean-Baptiste Moreau. Selon ce député de la Creuse la commercialisation de produits issus de la culture du chanvre (la France est le premier producteur européen) pourrait rapporter un milliard d'euros dans l'Hexagone. Les députés jugent que les agriculteurs en seraient les principaux bénéficiaires.

Le colloque ATHS 2019 de Biarritz (au pupitre le docteur Daulouède) - Franck Laharrague

Jean-Pierre Daulouède, président de Bizia organisateur du colloque ATHS de Biarritz Copier

Plusieurs colloques sur la question à l'Assemblée Nationale

Depuis plusieurs mois le sujet est travaillé à l’Assemblée nationale (un colloque le 5 décembre 2018 sur le cannabis thérapeutique ou un colloque sur "les enjeux de création d’une nouvelle filière du chanvre bien-être en France" organisé le 11 juillet 2019. Cannabis, entre prohibition et légalisation : quelles politiques ? La conférence débat publique débute à partir de 17h à l'espace Bellevue de Biarritz.