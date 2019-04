Colmar : 4 ans après la fermeture de Match, une enseigne alimentaire ouvre enfin dans le quartier Europe

C'est la bonne nouvelle dans le quartier Europe de Colmar : les habitants retrouvent enfin une enseigne pour faire leurs courses. Le supermarché de discount allemand Norma a ouvert ses portes ce mardi à 8 heures 30.

C'est un soulagement pour les 10.000 habitants du secteur, bien souvent sans voiture, ils prenaient le bus pour se ré-approvisionner ou demandaient de l'aide de proches.

Après la fermeture du supermarché Match en mai 2015, il a fallu retrouver une enseigne pour lui succéder. Après avoir repoussé l'offre de Tuna Market et des investisseurs strasbourgeois, la mairie de Colmar a finalement racheté les locaux de l'ex Match pour 1,2 millions d'euros en décembre 2016, pour faire accélérer les choses. Elle a également acheté le parking pour 450.000 euros.

C'est en février 2017 qu'un accord a été trouvé avec Axis Promotion, un promoteur immobilier installé à Metz. Après les travaux, une première enseigne a ouvert ses portes en févier 2019, le soldeur Action, puis Norma cette semaine, sur 1.050 mètres carrés.

Cette nouvelle enseigne alimentaire a investi 600.000 euros pour ce magasin, qui était très attendu par les habitants du quartier. Ils devaient faire leurs courses dans d'autres supermarchés de la ville , cela leur prenait une heure ou plus pour trouver de l'alimentation. Ils devaient prendre le bus.

Avec ce nouveau supermarché, je n'ai plus besoin de stocker et puis c'est ouvert toute la journée. Maintenant il ne nous manque plus rien : " Fadila, une habitante du quartier Europe