Colmar : " C'est la possibilité de rencontrer nos soldats ", le 152e régiment d'infanterie ouvre ses portes

Ce n'était plus arrivé depuis 2016, le 152e régiment d'infanterie de Colmar ouvre ses portes au public ce dimanche 17 septembre. L'occasion d'aller à la rencontre des "Diables rouges". Ce régiment emblématique en Alsace, est installé depuis 1919 dans la cité de Bartholdi.

Aller à la rencontre des "diables rouges"

Au programme : des "démonstrations dynamiques ", avec des combats en bataille rangée, des démonstrations des tireurs d'élite.

Vous pourrez aussi voir beaucoup de matériel militaire et des véhicules Cela permet de mettre en avant les compétences et l'expertise des soldats. Vous pourrez poser toutes les questions possibles et engager la discussion.

C'est l'occasion aussi de découvrir l'univers militaire de plus près et pourquoi pas de susciter des vocations, car l'armée de terre recrute.

Ce sont les quartiers Walter et Bruat qui ouvrent leurs portes, avenue de la Foire aux Vins de 9h30 à 20heures, l'entrée est libre. Il y a aussi des baptêmes d'hélicoptère et des stands pour les enfants.