Colmar : des cours d'informatique pour des mères isolées, pour un nouveau projet professionnel

Des mères isolées du quartier Europe de Colmar ont suivi une formation de quatre mois en informatique, pour préparer un nouveau projet professionnel. Elles étaient comptable ou médecin dans leur pays. Elles ont été prises en charge par le Collectif Or du commun, basé à Andolsheim.

Une formation numérique, pour un nouveau projet professionnel

Ces mères isolées ont été orientées dans cette formation par pôle-emploi . Elles sont désormais armées numériquement, pour pouvoir continuer leur parcours professionnel. Sans formation informatique, il est difficile de trouver du travail ou des stages. Les horaires ont été aménagées, en fonction de leur emploi du temps bien chargé de maman.

"Dans notre vie quotidienne, tout est avec le numérique. Avant je connaissais un petit l'ordinateur, mais sans plus. Maintenant, je suis armée pour maitriser et faire beaucoup plus de choses," raconte Ilette Nedjar, qui souhaite suivre en master d'anglais

Les mères isolées pendant leur formation - Collectif Or du commun

La formation a eu lieu trois fois par semaine et le matin, pour qu'elles puissent aussi récupérer les enfants à l'école. Il y avait aussi un accompagnement sportif et bien-être, avec une coach sportive.

Depuis le début du programme, près d'une dizaine de mères isolées ont suivi cette formation, certifiée par l'AFPA. Elles sont désormais "Capitaines Numériques". Parmi les financeurs publics et privés, il y a LK Kunegel, AG2R, Orange.